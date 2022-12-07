無「鋰」寸步難行！　比亞迪加碼大陸鋰業...同步投資非洲及南美開礦

▲智利加大開採鋰礦。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

全球新能源車（電動車）持續發展，電池資源和晶片一樣，牽動行業版圖變化，鋰資源也成為兵家必爭之地。外媒透露，大陸知名車企比亞迪正打算進軍南美和非洲的鋰礦開採項目，同時，比亞迪還注資盛新鋰能20億元人民幣（約88億元新台幣），加入競逐四川斯諾威礦業，在西藏的鹽湖提鋰方面也取得重大進展。

▲比亞迪電動汽車和刀片電池技術展示。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，12月6日晚間，盛新鋰能（002240.SZ）披露非公開發行A股股票發行情況報告書，此次發行的募資總額為20億元（人民幣），發行價格42.89元／股，發行對象為比亞迪（002594.SZ）股份有限公司。本次發行完成後比亞迪將成為公司持股5%以上的股東，且比亞迪董事會秘書李黔為公司董事，比亞迪及其控股子公司為公司關聯方。

外界分析，比亞迪注資的行為對盛新鋰能在對四川雅江斯諾威礦業54.2857%股權競逐戰中更加有底氣。而這場斯諾威第六輪拍賣則是在代號「L2959」喊出封頂價14億元後觸發熔斷，要在48小時內開啟的第七輪競標中持續決出結果。

此前，比亞迪在大陸最大鹽湖鋰礦－西藏扎布耶鹽湖中試基地取得順利進展，已生產出合格碳酸鋰產品。當時，真鋰研究首席分析師墨柯告指出，項目中試後能實現年產3萬噸電池級碳酸鋰，比亞迪將能藉此獲得低價碳酸鋰，降低電池生產成本。

▲工人在智利鋰礦礦區開採鋰鹽水。（圖／CFP）

比亞迪除在大陸的持續布局，搶佔鋰礦份額外，全球投資開礦的腳步也未停歇。根據《彭博社》消息指，比亞迪正在南美洲的智利與相關產業談判，欲參與一個採礦項目，並申請加工許可。

加上2022年中，比亞迪曾被陸媒爆料，在非洲尋得6座鋰礦礦山，可滿足其未來十餘年電池需求，均已達成收購意向，雖然該消息被比亞迪以「不予置評」輕描淡寫帶過，仍有消息不斷傳出，比亞迪持續探求投資非洲鋰礦項目，藉此在反應日漸飆升的鋰價和搶佔鋰資源上拿下先機。