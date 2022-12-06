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接見愛達荷州長　蘇貞昌：盼與台灣互惠互利

▲▼蘇貞昌日接見「美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）經貿考察團」訪團一行。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌接見「美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）經貿考察團」訪團一行。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌6日接見「美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）經貿考察團」。蘇在致詞時提到，李睿德州長已經第3度訪台，台灣與愛達荷州經貿往來密切，總部設在該州的半導體公司美光科技（Micron），近期也特別宣布加碼投資台灣，因此特別指示行政院成立專案小組，由副院長沈榮津主持相關會議，大力協助推動相關事項，讓台灣與愛達荷州互惠互利。

蘇貞昌表示，李睿德州長於上月勝選連任後，立刻安排來台訪問，顯見其對台灣與愛達荷州之間友誼的重視。而這次也是李睿德州長第3度訪問台灣，相信訪程期間定能見證台灣經濟蓬勃發展、台灣人民熱情友善，蘇院長並再次恭賀李睿德州長連任成功。

蘇貞昌指出，台灣與愛達荷州除有深厚友誼外，雙方經貿往來亦十分密切、順暢，在愛達荷州亞太區辦事處的努力下，彼此進出口貿易成績相當亮眼，尤其該州生產的牛肉及蘋果等相關農產品，深受台灣民眾喜愛與歡迎。而李睿德州長此次來訪，也見證該州與我方簽署相關經貿與產業合作備忘錄，相信將有助於促進雙方關係與貿易發展，並期待雙方貿易額能持續增加。

▲▼蘇貞昌日接見「美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）經貿考察團」訪團一行。（圖／行政院提供）

蘇貞昌強調，台灣具有非常完整的半導體產業供應鏈，而總部設在愛達荷州的半導體公司美光科技，近期也特別宣布加碼投資台灣，除了熱烈歡迎外，也指示行政院成立專案小組，由副院長沈榮津親自主持相關會議，針對所需行政作業及手續提供協助，以大力推動相關事項，至盼一切順利進行，讓台灣與愛達荷州能夠互惠互利。

另外，蘇貞昌也感謝李睿德州長過去多次對於台灣參與國際事務表達支持，同時愛達荷州參、眾議會也多次通過友台決議案，在維護台灣的區域和平，以及讓台灣有意義參與國際組織，持續為世界做出貢獻等方面，均助益甚深。而透過雙方努力，也更進一步促進區域及世界和平發展。

李睿德州長澤指出，美光科技公司，起初是一間規模不大的公司，並在愛達荷州首府樹城（Boise）發跡，而目前已成為邁向世界的大企業，在日本、中國、義大利、台灣及墨西哥等國家均有公司據點。此行他也見證台灣企業的成長茁壯，這都仰賴台灣擁有良好的法規環境及高技術人才，讓企業能夠獲得成功發展。

最後，李睿德州長提到，有愈來愈多台灣人前往愛達荷州，也有許多愛達荷州州民前來台灣，代表彼此關係愈來愈好，當熱愛各自國家的人們到別的國家去，將有助於促進彼此關係發展。他也期待2年後台灣與愛達荷州簽署官方協議40週年的到來，屆時將共同歡慶雙邊發展更加繁榮昌盛。

▲▼蘇貞昌日接見「美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）經貿考察團」訪團一行。（圖／行政院提供）

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