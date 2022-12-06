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快訊／蔡英文迎擊高通膨經濟衰退　召開首長會議下達3指令

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統府發言人張惇涵6日表示表示，國際經濟正面臨高通膨及衰退的雙重風險，加上持續的疫情衝擊、美中競爭及烏俄戰爭等嚴峻挑戰，不僅加劇全球經濟金融的波動，影響全球供應鏈重組進程，也連帶牽動台灣整體經濟環境的變化，因此，總統蔡英文今天下午邀集行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津及相關部會首長，就整體經濟情勢與政府各項因應方案進行深入討論。

張惇涵表示，鑑於全球經濟面臨的重大變局，以及國際主要機構皆預測2023年全球經濟成長動能將減緩，台灣雖預估明年可望連續5年經濟成長率高於全球平均，但仍將面臨各項挑戰，蔡英文認為，政府必須全力維繫台灣經濟成長動能，持續穩定民生物價，照顧弱勢族群及年輕朋友，並協助受衝擊產業，減輕人民生活負擔，相關檢討及因應方案將持續進行，今日會議蔡英文也先初步就3個面向作出指示。

張惇涵轉述，第一，維持經濟成長動能，穩定民生物價，持續維持國內投資成長，活絡內需及消費市場，並提出相關振興措施以協助產業恢復元氣，同時，也要加強穩定民生物價，從成本及供給面雙管齊下，確保重要民生物資供應及價格的穩定。

張惇涵指出，第二、加強照顧弱勢族群，減輕人民生活負擔，對於經濟弱勢族群應持續給予協助，減少生活負擔，中央政府也將主動規劃推動公共運輸補貼政策，減輕通勤族支出，同時，為減輕人民租屋負擔，現行租金補貼政策朝向更簡政便民進行調整，並將加速推動相關修法，及運用多元政策平抑房價。

張惇涵表示，第三、強化金融機構及國營事業因應經濟、金融波動的韌性，建立有效的應變機制，確保整體經濟及金融的穩定。

張惇涵說明，蔡英文並請行政院及相關部會陸續提出具體政策措施，因應國際及國內整體經濟局勢變遷。今日與會者除蘇貞昌及沈榮津，另包括行政院秘書長李孟諺、行政院政務委員兼發言人羅秉成、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、交通部長王國材、主計長朱澤民、金管會主委黃天牧、中央銀行總裁楊金龍、國安會諮詢委員傅棟成、國發會副主委施克和、內政部次長花敬群。

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