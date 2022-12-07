　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游淑慧控交接不確實　柯文哲嗆：她又不在交接團隊裡

▲▼柯文哲出席三重二號配水池暨加壓站工程動土典禮。（圖／記者許靖騏攝）

▲柯文哲出席三重二號配水池暨加壓站工程動土典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳家祥／台北報導

現任台北市長柯文哲日前與準台北市長蔣萬安進行市政交流並討論交接事宜，卻遭國民黨台北市議員游淑慧指控漏掉5項重要市政問題。對此，今天火氣相當大的柯文哲受訪直言，「她（游淑慧）又不是在交接團隊裡面，我是對交接團隊負責又不是對游淑慧負責」。

柯文哲7日受訪時，談及議員當選人卓冠廷爆料與高虹安疑似因人事案吵架，火氣相當大，接著被問到游淑慧質疑交接不落實一事時說，沒辦法回答每個議員的問題，交接團隊若有任何疑問，市府都會開誠布公的回答，「她（游淑慧）又不是在交接團隊裡面，我是對交接團隊負責又不是對游淑慧負責」，說完還自嘲今天火氣很大。

▲▼新科台北市長蔣萬安12/5帶領市政交接團隊至台北市政府，與現任台北市長柯文哲就新舊市政工作交接進行閉門會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲準台北市長蔣萬安日前拜會現任市長柯文哲，討論交接事宜。（圖／記者湯興漢攝）

游淑慧6日表示，柯市府團隊列出的24項市政交接，卻漏掉5項避重就輕，「蔣萬安的交接和上任之路，我只能說步步小心、如履薄冰。」

而游淑慧還透露，監督柯文哲，結果引來一堆民眾黨或者是柯粉的圍剿，還拿選票來要脅，嗆是不是不要民眾黨的票了，但選民的支持認同不可以拿來交換，尤其在市政有問題的監督上，另外，很多藍營的支持者更覺得受傷，想想新竹市有多少國民黨的支持者投給高虹安。

游淑慧說，現在一投完，一勝選，民眾黨和柯文哲就不斷的酸蔣萬安跟立委補選參選人王鴻薇，明明之前為了選舉喊藍白合作，但要踹人時，又罵藍綠都垃圾。

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
CNN點名：台灣交通令人卻步　不利國際觀光
快訊／才爆9年婚變！男星無預警宣布結婚　娶「美女主播」
快訊／陸防疫大鬆綁！　健康碼成過去式
熱心藥師騎車送藥　陳屍圳溝「手中緊握藥袋」！死因曝光
邱國正拋金句「我智商低、吳怡農是誰？」　立委嚇傻
快訊／外送員「騎車進百貨」挨轟！　foodpanda回應了
只有今天！　「珍珠鮮奶茶買1送1」開搶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇遭電話恐嚇　她提4種可能狠酸：都自己人為什麼要報案？

直擊／吳怡農首場掃街試水溫　民眾嗨喊凍蒜但困惑「要選什麼？」

與李貴敏唇槍舌戰　邱國正拋金句：我智商低、吳怡農是誰？

公平會被提名人拜會立院　尋求游錫堃支持

藍委抹黑1200月票「全額補」是騙票　政院澄清：會大力補助推動

幕後／2024爭霸！侯友宜、郭台銘抱團打怪　朱立倫抬轎或坐轎？

游淑慧控交接不確實　柯文哲嗆：她又不在交接團隊裡

拜登任內7度對台軍售　總統府：有助維持戰機裝備妥善、提升防衛戰力

籲陳明通認錯　游智彬下通牒！揚言公布+檢舉「1魚9吃」名單

改穿「這外套」藏2024玄機？　侯友宜：有淺色、有藍色是保暖用

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

黃子佼「8字箴言」保闔家平安　黃宣遭爆有好消息！他嚇傻：打咩

王鴻薇遭電話恐嚇　她提4種可能狠酸：都自己人為什麼要報案？

直擊／吳怡農首場掃街試水溫　民眾嗨喊凍蒜但困惑「要選什麼？」

與李貴敏唇槍舌戰　邱國正拋金句：我智商低、吳怡農是誰？

公平會被提名人拜會立院　尋求游錫堃支持

藍委抹黑1200月票「全額補」是騙票　政院澄清：會大力補助推動

幕後／2024爭霸！侯友宜、郭台銘抱團打怪　朱立倫抬轎或坐轎？

游淑慧控交接不確實　柯文哲嗆：她又不在交接團隊裡

拜登任內7度對台軍售　總統府：有助維持戰機裝備妥善、提升防衛戰力

籲陳明通認錯　游智彬下通牒！揚言公布+檢舉「1魚9吃」名單

改穿「這外套」藏2024玄機？　侯友宜：有淺色、有藍色是保暖用

BMW增添第6個亞太生產據點　3＆5系列、X3、X5未來可能出自這個廠

選後治安不打烊　台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣

EPEX台北挑戰一天兩場演唱會：很幸福～　月底衝台南跨年

快訊／年終賽首戰！戴資穎不敵何冰嬌　接下來戰「泰國雙姝」

快訊／今增26死！本土+16694「比上周降5.5%」

《英雄聯盟》LSB公開明年陣容　前DK上路加入、Ryu成為主教練

王鴻薇遭電話恐嚇　她提4種可能狠酸：都自己人為什麼要報案？

試手氣了！超商豪送「2台10萬機車」只剩21天　抽獎資格曝光

小英總統號召拚經濟　工商協進會吳東亮：缺工問題要精準因應

28歲女求子5年屢被判無望！醫靠「1技術」植入2胚胎讓她產下3胞胎

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

政治熱門新聞

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

為插人馬與高虹安吵架？柯文哲火大怒譙卓冠廷

高虹安不妙了　林濁水驚嘆：新竹人瘋狂透頂

網傳「田慎節露乳舉牌」謝票？　露奶本尊說話了

館長被國民黨提告30次　怒轟側翼：你們在哪？

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

呂秀蓮：3年不到300萬人背棄蔡英文

恐嚇王鴻薇音檔曝光！男威脅「真的會開槍」　被問是誰秒掛電話

快訊／賴清德快篩陽性！　前天才跟蔡英文開敗選檢討會

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

王鴻薇接電話恐嚇　「你再弄黑道我們有可能會開槍」

「田慎節」自爆曾被性騷擾：選舉過程最大惡意都來自網路

聲援王世堅挨批「不想選了嗎？」　吳怡農：民進黨不是一言堂

爆乳直播主跨界成議員！　「田慎節」感情狀況曝光

更多熱門

相關新聞

蔣萬安要組織調整成立青年局　柯文哲建議成立老人局

蔣萬安要組織調整成立青年局　柯文哲建議成立老人局

準台北市長蔣萬安的小內閣備受矚目，7日傳出將進行組織改造，成立青年局、整併兵役局等，並將留任柯市府部分首長。對此，柯文哲認為，青年事務局這類跨局處單位，最好是用委員會的方式來做；他也說，現在對台北市來講老人才是問題，應該要成立一個老人局。

為插人馬與高虹安吵架？柯文哲火大怒譙卓冠廷

為插人馬與高虹安吵架？柯文哲火大怒譙卓冠廷

拒蔣萬安約跨年卻邀市民逛燈會　柯文哲：燈會不用熬夜

拒蔣萬安約跨年卻邀市民逛燈會　柯文哲：燈會不用熬夜

控柯文哲漏交接被圍剿　游淑慧酸：要票時講藍白合、要踹時罵垃圾

控柯文哲漏交接被圍剿　游淑慧酸：要票時講藍白合、要踹時罵垃圾

王鴻薇遭黑道威脅「會開槍喔」　蔣萬安man爆力挺

王鴻薇遭黑道威脅「會開槍喔」　蔣萬安man爆力挺

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

國7全長23公里　2028年分段完工通車

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面