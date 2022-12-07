游淑慧控交接不確實　柯文哲嗆：她又不在交接團隊裡

▲柯文哲出席三重二號配水池暨加壓站工程動土典禮。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

現任台北市長柯文哲日前與準台北市長蔣萬安進行市政交流並討論交接事宜，卻遭國民黨台北市議員游淑慧指控漏掉5項重要市政問題。對此，今天火氣相當大的柯文哲受訪直言，「她（游淑慧）又不是在交接團隊裡面，我是對交接團隊負責又不是對游淑慧負責」。

柯文哲7日受訪時，談及議員當選人卓冠廷爆料與高虹安疑似因人事案吵架，火氣相當大，接著被問到游淑慧質疑交接不落實一事時說，沒辦法回答每個議員的問題，交接團隊若有任何疑問，市府都會開誠布公的回答，「她（游淑慧）又不是在交接團隊裡面，我是對交接團隊負責又不是對游淑慧負責」，說完還自嘲今天火氣很大。

▲準台北市長蔣萬安日前拜會現任市長柯文哲，討論交接事宜。（圖／記者湯興漢攝）



游淑慧6日表示，柯市府團隊列出的24項市政交接，卻漏掉5項避重就輕，「蔣萬安的交接和上任之路，我只能說步步小心、如履薄冰。」

而游淑慧還透露，監督柯文哲，結果引來一堆民眾黨或者是柯粉的圍剿，還拿選票來要脅，嗆是不是不要民眾黨的票了，但選民的支持認同不可以拿來交換，尤其在市政有問題的監督上，另外，很多藍營的支持者更覺得受傷，想想新竹市有多少國民黨的支持者投給高虹安。

游淑慧說，現在一投完，一勝選，民眾黨和柯文哲就不斷的酸蔣萬安跟立委補選參選人王鴻薇，明明之前為了選舉喊藍白合作，但要踹人時，又罵藍綠都垃圾。