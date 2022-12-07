扯！外送員直接「騎車進百貨」送餐　漢神巨蛋怒了：已嚴正抗議

▲外送員騎進專櫃送餐。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



記者賴文萱／高雄報導

FB臉書社團「外送員的奇聞怪事」，昨日有網友PO出照片，只見一名外送員竟騎車直接進入高雄漢神巨蛋百貨1樓專櫃送餐，誇張景象引起網友熱議。對此，漢神巨蛋今（7）日證實此事，強調針對外送人員的脫序行為，已向外送平台提出嚴正抗議；至於是否是因櫃姐對外送員提出無理要求，因雙方溝通內容無從得知，暫時不會對專櫃人員懲處，但內部也會加強宣導。

有網友昨（6）日將照片轉PO到臉書社團「外送員的奇聞怪事」，圖中可見一名熊貓外送員，直接將車騎進高雄漢神巨蛋，將餐點送到位於1樓的化妝品櫃上。有知情同業指出，「這大哥真的神！剛剛跟我分享我以為他在唬爛我，結果是真的！巨蛋就規定不能送餐進去...結果客人在備註打『送到一樓不要打電話』被這大哥找到解套方法！超帥」。

▲貼文引起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



對此，漢神巨蛋今天證實此事表示，昨天將近晚上6點時，有外送員牽著機車，把餐點送到一樓專櫃人員，前後約2分鐘時間，送完餐後離開，警衛第一時間也立即通報公司。

漢神巨蛋表示，針對平台外送部分，一直都有規劃放餐點的地方，針對該名外送員脫序行為，已向外送平台提出嚴正抗議，希望加強教育訓練，要配合百貨放在指定區域。

另外，針對有網友稱是櫃姐提出無理要求，漢神巨蛋表示，有詢問專櫃人員，初步了解她並沒有做過分無理的要求，由於雙方溝通內容無從得知，暫時不會對該專櫃人員進行懲處，但內部也會加強宣導，專櫃人員訂餐時，要跟外送平台人員約定放在警衛室。

▲同業曝光內情。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



對此，Foodpanda聲明表示，平台接獲訊息後，已與該名外送夥伴取得聯繫，夥伴表示因該筆訂單備註需送至百貨內部，且外送專用停車區已被非外送車輛停滿，為避免違停罰款，而將車輛牽入。對於夥伴未先連繫24小時線上真人客服協助，已針對該名外送夥伴加強宣導，同時提醒夥伴若於送餐過程有任何疑問，皆可透過客服，由客服協助處理。另也將協請百貨業者協助宣導保留停車區域，以幫助夥伴順利送餐。

不少人留言批評，「你這麼做只會讓大家對外送員的印象更糟而已」、「外送員會被嘴爆不是沒道理的」、「素質真差，這個做法和在人行道上騎車有什麼區別」、「作為一名有駕照的駕駛，做出這種行為，只能說很遺憾讓猴子考到駕照了」。

但不少外送員們紛紛留言表示，「他們真的超煩，明明百貨就規定櫃姐訂餐不能送上去，還要求人家送上去，還遇過叫我停下去停車場上去的」、「他們員工再凹司機沒關係，每個都說不要被樓管發現，麻煩你裝成客人，踢到鐵板了吧」、「真的不吐不快，這位大哥您真的是我們外送之神！我也忍這個巨蛋很久了，每次訂餐都要送進去，本來就應該出來員工取餐區自己出來取餐，送進去本來就被違規」、「百貨本來就不能送到櫃上…是客人先刁難的，騎車進去是我的夢想，沒想到有人真的做到了」。