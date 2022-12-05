貪警收毒蟲20萬元誆免勒戒　緩刑定讞最高院斷其公職路

▲員警收賄誆稱不用勒戒，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市內湖分局胡姓偵查佐，因負擔每月5萬元沉重的房貸，竟向林姓毒犯收取20萬元，謊稱可以免去觀察勒戒。林男給錢後還被逮捕勒戒，憤而舉發。胡男遭捕後一審判刑3年半、二審改判2年、緩刑5年。全案再上訴，最高法院自為改判，除了維持刑度外，再加判褫奪公權1年確定，斷了胡男的公職路。

判決指出，胡男（30歲）2012年10月分發到內湖分局警備隊服務，就一直留在內湖工作，他在2019年調往內湖分局偵查隊。2020年間他逮捕林姓毒蟲，將他移送新北地檢署後，2人竟私下換LINE。而林男在去年1月收到觀察勒戒的通知，隨即私下詢問胡男是否可以改罰錢，不要觀察勒戒。

胡男謊稱可以處理林男所涉案件，但上面要有好處才會幫忙處理，或許可以免去觀察勒戒。之後胡男以「請吃飯、給上頭」等理由索討金錢，林男在去年2月間依約給出20萬元。胡男還謊稱「事情辦好了、給上頭5萬、請吃飯4萬」林男以為真的不用勒戒，還向胡男表示，剩下的11萬把9萬還他就好；胡男在3月中以自己的帳戶轉了1萬5000元返還給林男，不料林男在3月底遭逮執行勒戒，直到4月底才返家。林男憤而舉發，檢調單位逮捕胡男，並依照《貪污治罪條例》「利用職務機會詐取財物罪」提起公訴。

法院審理時，胡男供稱因為買了新屋後揹了上千萬元的房貸，每個月要繳納5萬多元的貸款，所以才會出此下策；另外他也說，自己從警9年獲得嘉獎、記功多次，一直以來都是戮力從公，經過此事後已經被停職，目前從事外送工作。由於家中還有21歲嫩妻與不到2歲的女兒，請求法院給予緩刑。但一審法院仍將他判刑3年半、褫奪公權2年。

案經上訴，高院二審審理時，胡男返還所有賄款，還多給了1萬5千元，取得被害人和解。高院採信他的說詞，予以輕判2年、緩刑5年，並需於緩刑期間內接受10場法治教育；此外，高院也未宣告褫奪公權，亦即讓他還有機會回任警察。此部分經媒體報導後，全案於上訴最高法院後，最高法院從善如流，自為改判，除了維持原刑度以外，更加判褫奪公權1年，全案定讞。