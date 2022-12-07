外送員「牽車進百貨送餐」挨轟！　外送平台「還原始末」回應了

▲外送員牽車進入百貨公司送餐掀戰。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

記者蕭筠、賴文萱／台北報導

昨（6）日有一名foodpanda外送員牽機車進入百貨公司送餐，行徑全被拍下並PO網，引來不少人留言砲轟「素質真差」掀戰。對此，業者緊急作出最新回應還原事件原委，並強調已對該名外送夥伴進行加強宣導，另也請百貨業者協助保留停車區域，以幫助外送員順利送餐。

一名網友昨（6）日於臉書社團「外送員的奇聞怪事」轉發照片，照片中可以看到一位熊貓外送員直接將車牽進百貨1樓專櫃送餐，有同業更現身表示：「這大哥真的神！剛剛跟我分享我以為他在唬爛我，結果是真的！巨蛋就規定不能送餐進去⋯結果客人在備註打『送到一樓不要打電話』被這大哥找到解套方法！超帥。」但卻被大批網友砲轟此舉不妥掀戰。

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▲網友PO文內容。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

對此，foodpanda回應表示：「平台接獲訊息後，已與該名外送夥伴取得聯繫，夥伴表示因該筆訂單備註需送至百貨內部，且外送專用停車區已被非外送車輛停滿，為避免違停罰款，而將車輛牽入。」至於針對外送員第一時間未先聯繫客服協助，也已進行加強宣導工作，「同時提醒夥伴若於送餐過程有任何疑問，皆可透過客服，由客服協助處理。另也將協請百貨業者協助宣導保留停車區域，以幫助夥伴順利送餐」。

另，漢神巨蛋稍早也證實此事表示，昨日將近晚上6點時，有外送員牽著機車，把餐點送到一樓專櫃人員，前後約2分鐘時間，送完餐後離開，警衛第一時間也立即通報公司。漢神巨蛋指出，針對平台外送部分，一直都有規劃放餐點的地方，針對該名外送員脫序行為，已向外送平台提出嚴正抗議，希望加強教育訓練，要配合百貨放在指定區域。

至於針對有網友稱是櫃姐提出無理要求，漢神巨蛋表示，有詢問專櫃人員，初步了解她並沒有做過分無理的要求，由於雙方溝通內容無從得知，暫時不會對該專櫃人員進行懲處，但內部也會加強宣導，專櫃人員訂餐時，要跟外送平台人員約定放在警衛室。

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