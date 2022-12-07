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審計部點名災損補助浮濫　農糧署長：電腦資料與第一線勘災落差

▲農糧署長胡忠一。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農糧署長胡忠一。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

審計部點名農委會農業災損補助浮濫，並指出4大濫發現象，要求農委會檢討。農糧署長胡忠一今（7日）表示，災損補助通常「從速從簡」辦理，可能有少部分的確須再查核，但審計部沒有農業相關專業，且一年後才用電腦資料套疊比較，沒有到第一線察看，難免造成數字誤差，這部分會再跟審計部說明。

根據審計部「中華民國110度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告」指出，農委會在民國106到110年，天災救助基金累計編列約72.8億元，累積執行數卻高達約132.3億元，點名農委會天災救助預算不敷支用，並直指農委會未達天氣豪雨標準即核發補助；豪雨影響不大的水生作物，未經勘查也發救助；
核定災損面積夾帶農路、水塘、農舍未扣除；甚至與休耕給付重複等缺失。

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胡忠一今出席「111年國產包裝食米暨米食製品品牌形象輔導計畫成果發表記者會」，針對媒體詢問災損補助回應，審計部的報告是農損補助核發後一年的電腦資料套疊比對，這中間產生時間差，加上電腦辨識與現場看的落差，強調基層鄉鎮公所員沒有犯意，也擔心圖利罪，不會平白無故放水讓農民浮報。

胡忠一說，各鄉鎮公所處理災損補助人力頂多1到2人，一下子乾旱、一下子寒流或颱風，要受理農民申報、還要到場勘災，再寫成報告呈給縣市政府，又要符合補助「從速從簡」原則，根本疲於奔命；而農委會通常也會尊重縣市政府的報告核發補助。

胡忠一指出，農委會每4個月就會跟內政部調閱相關地籍資料，去進行資料碰檔查核，若資料沒問題就會把救助金核發給農民，但他也坦言，可能不免因第一線人員業務量大，造成誤判有溢領情況，若有溢領也會要求農民繳回。他並強調，未來也會加強第一線人員的教育訓練，讓整個農業災損補助可以更科學化、更精密。

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