17歲少女進廁所！實習男從後環抱狂摸胸　店長求情「別讓他坐牢」

▲17歲少女實習時，遭同校實習生猥褻。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者翁子皓／台中報導

已成年的男子阿正（化名）與17歲小花（化名）是同所學校建教合作學生，並在台中某餐廳一起實習，不料，阿正今年5月間2度趁在後場進行清潔工作時，撫摸小花腹部、胸部。法官審理時，女店長表示阿正還年輕，希望給他一個機會，因此法官依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處阿正有期徒刑1年，緩刑3年。

判決指出，阿正與小花一同在台中某餐廳實習，但他覬覦小花的美色，竟趁今年5月19日下午2時許在後場進行清潔工作時，伸出雙手從小花身後環抱，並撫摸對方腹部、胸部，3天後他又在5月22日晚間7時許，見小花進入廁所清潔之際，偷偷跟上去，伸手把小花身上對講機關閉後，再次環抱，並撫摸小花腹部、胸部。小花忍無可忍，將阿正猥褻她一事告知店長，全案因此曝光。

法官調查，阿正坦承自己的犯行，且通過阿正與小花LINE對話紀錄、證人的指證、店家監視器畫面等，足以判定阿正確實有猥褻小花。法官認為，阿正僅為滿足個人性慾，竟強制猥褻小花，影響小花身心人格的健全發展、性自主決定權，造成小花難以磨滅之傷害，實不可取。

由於店長出面表示阿正還年輕，希望法官給他一個機會，不要讓他去坐牢，法官認為，阿正僅因一時失慮而犯案，事後坦承犯行也深感懊悔，並與小花達成調解，因此依2個成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處阿正有期徒刑1年，緩刑3年，但須提供50小時義務勞務，及接受法治教育4場，全案還可上訴。