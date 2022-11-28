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大陸 大陸焦點 特派現場

妳像我前女友！急診醫忍不住「邊治療邊摸胸」　她拖病體逃魔掌

▲▼桂林一醫生被指急診室猥褻患者。（圖／翻攝自九派新聞）

▲程男為急診室主任。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

來自湖北的女孩鄭虞美（化名）20日下午2點半左右，被救護車送到桂林市婦幼保健院的急診室。鄭虞美回憶，當時躺在一名程姓男醫生的辦公室裡接受檢查，被要求衣服掀開，用聽診器聽腹部和心跳，並以諮詢用藥情況為由被加了微信。她控訴，當晚，程男還把聽診器伸進自己衣服，右手伸進去伸進去觸摸隱私部位。

據《九派新聞》報導，鄭虞美來自湖北，是一名獨自在桂林旅遊的女生。19日起，她持續腹瀉、嘔吐，吃藥未見好轉。次日下午，她感覺脫水了，在酒店裡甚至沒有力氣下床倒熱水，便讓男友幫忙叫救護車。

鄭虞美稱，下午2點半左右，她被救護車送到桂林市婦幼保健院，被疑是細菌感染導致的上吐下瀉，在留觀室打點滴。晚上8點左右，點滴打完，她肚子卻劇痛，痛到站不起來。見此，護士把當晚值班的急診科主任程男叫過來。

鄭虞美回憶，自己躺在程的辦公室裡接受檢查，被令衣服掀開，用聽診器聽腹部和心跳，「聽了很多次心跳，按了七八次腹部，想要確定我是否是闌尾炎，然後說不是。」

晚上10點，鄭虞美繼續回留觀室打點滴，程男不時進來給她倒熱水、拿藥，這讓在異鄉的她還有些感動。她記得，留觀室共有4個床位，自己一直在3床打點滴。後來，病人們逐漸離開，零點過後，大廳和留觀室裡就只剩下自己一人。

鄭虞美回憶，程男每隔一會就進來，說要聽聽心跳，還以諮詢用藥情況為由，加了她的微信。她說，直到凌晨1點40分左右，程男把聽診器伸進自己衣服，右手伸進去伸進去觸摸隱私部位。

▲▼桂林一醫生被指急診室猥褻患者。（圖／翻攝自九派新聞）

▲桂林一醫生被指急診室猥褻患者。（圖／翻攝自九派新聞）

她稱，頓時腦子一片空白，「我整個人都是懵的。」之後程就離開了，還把留觀室的燈關了。鄭虞美稱，在黑暗裡，她非常害怕，感覺醫院已不是一個能保證她安全的地方了，而且外邊只有程男一個值班醫生。

於是，她硬撐著身體，穿上外套，打車迅速逃離醫院。她一開始的心態是自我懷疑，「是不是我想多了」，甚至強迫自己假裝無事發生。直到隔天早上8點多，鄭虞美被程男打來的電話吵醒，程說想到酒店來看望她，「電話裡，他說我長得非常像他前女友，他對我有感情，昨天是他對不起我。」這讓鄭虞美意識到，對方就是故意猥褻，並不是自己想多了。

據桂林市婦幼保健院紀委書記孫輝表示，程男被找來了解情況時，自稱操作規範，他承認有把聽診器放在患者胸部，「他說沒想到對方沒穿內衣，當時碰到以後（手）馬上拿出來了，拿出來後手放在（衣服）外面聽完診。」

關於沒穿內衣一事，鄭虞美解釋，病了2天，衣服和內衣被汗濕，加上病情緊張，出門時太過慌張，就穿了一個圓領衛衣，匆忙出門。但對於程男說受害者像自己前女友，以及向受害者道歉等資訊，孫輝表示，「醫院不知情。」

對此，桂林當地公安機關認為，有犯罪事實發生，需要追究刑事責任，現已立案偵查。目前，犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施。

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