中研院P3實驗室重啟時間未定　廖俊智：找出原因並解決最重要

▲中研院副秘書長吳世雄（站立白髮者）批評前P3實驗室人員犯錯卻不檢討，違反SOP規定。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院基因體研究中心P3實驗室去年爆發研究助理確診，引發全國關注，但多名立委今（7日）在立法院審查中研院預算時，批評中研院態度不夠積極，實驗室關閉至今仍未申請重啟，中研院長廖俊智則表示，感謝立委提醒，但P3實驗室僅是研究的一環，但不是研究全部，中研院會積極面對此事，把去年發生生物安全的根本原因找出來並解決，這遠比答應什麼時間恢復P3實驗室重啟還重要。

立法院教育文化委員會今天審查中研院預算，立委陳秀寳指出，去年中研院基因體研究中心P3實驗室爆發有人確診，但該事件至今尚未結案，且事件發生後，有經驗的人跑掉，P3實驗室從去年事件爆發後關閉至今，若中研院若要重啟P3實驗室，最慢在本周五（9日）就得向疾管署提出申請，但重啟實驗室需要更換設備零件，也要跑流程，感覺中研院對P3實驗室存在可有可無，「這麼不積極很難原諒」。

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立委黃國書也批評，去年中研院爆發P3實驗室確診是一個疏失，總是要善後，想要知道中研院P3實驗室到底要不要啟用，若要啟用，但中研院好像一點都不緊張，希望中研院說明對於P3實驗室停擺，對生醫與動物相關實驗與研究影響有多大。

廖俊智則強調，P3實驗室僅是研究的一環，但不是研究的全部，中研院會積極面對此事，把去年發生的生物安全的根本原因找出來並解決，這遠比答應什麼時間恢復P3實驗室重啟還重要，但仍要感謝立委提醒，只是這牽涉到中研院研究方向與生物安全管理的問題。

▲中研院長廖俊智認為，找出P3實驗室安全問題並解決，比重啟時間是何時更重要。（圖／記者許敏溶攝）

對於事件至今仍沒有結案，中研院副秘書長吳世雄則激動澄清，主要是前任的實驗室人員在SOP上犯錯卻不檢討，至今也不把文件交給我，實驗室內亂七八糟，甚至冰箱內還有病源體，「讓我覺得非常失望」，加上院長廖俊智要求，P3實驗室在安全無虞之下才可重啟，目前也朝此方向努力。

吳世雄隨後坦言，目前國內僅有三家廠商可以修復P3實驗室，在和廠商接觸時，廠商也表示，目前沒有餘力幫忙修復，加上修復實驗室進料至少三周以上，廠商有承諾，等到中研院生醫園區的P3實驗室完成，時間點大約在明年3月底之後，會協助幫忙修復P3實驗室。