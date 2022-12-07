中研院P3實驗室出包染疫「重啟來不及」　立委批：很難原諒

▲立委指P3實驗室重啟來不及，批評中研院態度不積極「很難原諒」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院基因體研究中心P3實驗室去年傳出研究助理確診，事件爆發後引發全國關注，但立委陳秀寳今（7日）指出，事件發生後，實驗室關閉至今，最慢要在本周五（9日）要向疾管署提出申請重啟，但有經驗的人都已經跑掉，感覺中研院對實驗室的存在，態度上是可有可無，對於中研院這麼不積極「很難原諒」。

立法院教育文化委員會今天審查中研院預算，立委陳秀寳指出，去年中研院基因體研究中心P3實驗室爆發有人確診，但該事件至今尚未結案，而且事件發生後，有經驗的人也跑掉，P3實驗室從去年事件爆發後關閉至今，若中研院若要重啟P3實驗室，最慢在本周五得向疾管署提出申請，但重啟要更換設備零件，也要跑流程，感覺中研院對P3實驗室存在可有可無，「這麼不積極很難原諒」。

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立委黃國書也認為，去年中研院爆發P3實驗室確診是一個疏失，總是要善後，想要中研院對於P3實驗室到底要不要啟用，若要啟用，要先向疾管署提出申請書，但中研院好像沒這回事，一點都不緊張，希望中研院要說明，對於P3實驗室停擺，對生醫與動物相關實驗與研究影響有多大。

中研院副秘書長吳世雄則表示，目前國內僅有三家廠商可以修復P3實驗室，在和廠商接觸時，廠商也表示，目前沒有餘力幫忙修復，加上修復實驗室進料至少三周以上，所以廠商有承諾，等到中研院生醫園區的P3實驗室完成後後，時間點大約在明年3月底之後，會協助幫忙修復P3實驗室。

中研院學術處長陳建璋表示，實驗室若要重啟，必須要確定所有事情都是安全，包括法規與安全設備都到位才會提出申請，目前因為設備不符規定，加上要請廠商進料，所以進度比較晚，等確定安全才會申請重啟P3實驗室，但未來若提出申請，不需要1年時間，只要增加書面審查程序，目前也朝正方面努力。

