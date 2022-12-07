烏俄戰前線扛砲火！台灣志願軍「2腳趾沒了」　清醒後反應超狂

▲這段影片拍攝沒多久，八兩就遭到攻擊了。（圖／翻攝自臉書／Issac Wang）

記者周亭瑋／綜合報導

烏俄戰爭已持續超過9個月，陸續有台灣志願軍加入烏克蘭軍隊，《國際橋牌社》導演汪怡昕稍早PO出戰地前線的畫面，透露一位來自桃園的「八兩」，兩根腳趾被炸沒了，然而清醒後的反應，卻是關心新買的背包和鞋子，讓不少人敬佩大讚，「樂觀又堅強的勇者。」

汪怡昕在臉書提到，台灣人在烏克蘭最前線扛砲火的沒幾位，其中一位來自桃園的勇者「八兩」，在錄完這段影片沒多久，就遭到俄軍RPG火箭彈的攻擊。

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他接著指出，「這幾天八兩被後送，兩根腳趾沒了，嚴重腦震盪，但他醒來後馬上開始心疼，才剛去哈爾科夫買的新背包丟了。」不僅如此，八兩還氣憤地說，「林北的鞋子，是甘林涼新買的啦，X！」

汪怡昕不禁感嘆，八兩的第三和第四根腳趾沒了，他現在又開始煩惱以後鞋子不好挑，也自嘲可以加入搖滾樂團，只是Rocker的手勢要改成腳勢，「勇者無懼，這，才是真正的地獄哏！」

對此，網友們紛紛回應，「老天保佑這些勇者」、「討厭的戰爭，希望他們趕快歸來」、「天佑勇者！這些都是台灣珍貴戰力的教官來源」、「真勇者」、「望勇士平安歸來」、「祈福」。

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