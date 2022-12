炸毀2架TU-95戰略轟炸機　烏克蘭無人機連攻俄2空軍基地

實習記者任庭儀/編譯

俄羅斯國防部5日稱,烏克蘭對俄羅斯境內空軍基地發動無人機攻擊,炸毀2架TU-95戰略轟炸機,並釀3死4傷。烏克蘭當局尚未公開承認空襲,如果最終證實是烏克蘭所為,將是烏俄戰爭開戰9個月以來,烏克蘭對俄羅斯最激烈的攻勢,也將戰爭利害關係提升至新的高點。

紐約時報報導,俄羅斯指控,烏克蘭5日使用兩架無人機襲擊距首都數百公里的兩處空軍基地,分別是梁贊(Ryazan)地區佳吉列沃(Dyagilevo)空軍基地,以及薩拉托夫地區恩格斯(Engels)空軍基地。

▲衛星影像顯示,俄羅斯恩格斯空軍基地停放多架轟炸機。(圖/路透)

克里姆林宮表示,烏克蘭使用蘇聯時代的噴氣式無人機,瞄準距烏克蘭邊境450公里的梁贊和恩格斯基地,雖已被部隊攔截,但無人機殘骸墜落炸毀兩架TU-95轟炸機,並造成3名軍人死亡,另外4人受傷。

一位匿名烏克蘭高級官員表示,恩格斯空軍基地是俄羅斯航空戰略的關鍵機場,也是對烏克蘭基礎設施發動攻擊的發射地,烏克蘭針對恩格斯基地的攻擊,可能是為了先發制人,破壞俄羅斯繼續打擊烏克蘭基礎設施的計畫。

烏克蘭政府目前尚未承認發動空襲,但烏克蘭總統顧問波多亞克(Mikhailo Podolyak)在推特發文表示,「根據伽利略的發現,地球是圓的,如果有東西被發射到其他國家的領空,遲早都會回到原地。」

The Earth is round – discovery made by Galileo. Astronomy was not studied in Kremlin, giving preference to court astrologers. If it was, they would know: if something is launched into other countries’ airspace, sooner or later unknown flying objects will return to departure point