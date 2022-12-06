　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

炸毀2架TU-95戰略轟炸機　烏克蘭無人機連攻俄2空軍基地

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯國防部5日稱，烏克蘭對俄羅斯境內空軍基地發動無人機攻擊，炸毀2架TU-95戰略轟炸機，並釀3死4傷。烏克蘭當局尚未公開承認空襲，如果最終證實是烏克蘭所為，將是烏俄戰爭開戰9個月以來，烏克蘭對俄羅斯最激烈的攻勢，也將戰爭利害關係提升至新的高點。

紐約時報報導，俄羅斯指控，烏克蘭5日使用兩架無人機襲擊距首都數百公里的兩處空軍基地，分別是梁贊（Ryazan）地區佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地，以及薩拉托夫地區恩格斯（Engels）空軍基地。

▲▼俄羅斯,恩格斯空軍基地衛星影像。（圖／路透）

▲衛星影像顯示，俄羅斯恩格斯空軍基地停放多架轟炸機。（圖／路透）

克里姆林宮表示，烏克蘭使用蘇聯時代的噴氣式無人機，瞄準距烏克蘭邊境450公里的梁贊和恩格斯基地，雖已被部隊攔截，但無人機殘骸墜落炸毀兩架TU-95轟炸機，並造成3名軍人死亡，另外4人受傷。

一位匿名烏克蘭高級官員表示，恩格斯空軍基地是俄羅斯航空戰略的關鍵機場，也是對烏克蘭基礎設施發動攻擊的發射地，烏克蘭針對恩格斯基地的攻擊，可能是為了先發制人，破壞俄羅斯繼續打擊烏克蘭基礎設施的計畫。

烏克蘭政府目前尚未承認發動空襲，但烏克蘭總統顧問波多亞克（Mikhailo Podolyak）在推特發文表示，「根據伽利略的發現，地球是圓的，如果有東西被發射到其他國家的領空，遲早都會回到原地。」

華府戰略與國際研究中心（CSIS）歐洲和俄羅斯安全專家貝格曼（Max Bergmann）指出，烏克蘭深入俄羅斯領土的能力不只在軍事上具有重要意義，它還向俄羅斯發出一個訊號，即繼續戰爭並非沒有代價，不僅烏克蘭容易受到遠程無人機和導彈襲擊，俄羅斯也是。

▲▼烏克蘭東南部札波羅熱州被俄軍飛彈襲擊。（圖／路透）

▲被無人機襲擊後，俄羅斯發射飛彈攻擊烏克蘭東南部札波羅熱州。（圖／路透）

無人機襲擊幾小時後，俄羅斯也對烏克蘭發動新一波導彈攻擊，讓能源短缺的烏克蘭雪上加霜。烏克蘭當局指出，襲擊造成至少4人死亡，東南部多處電力設施再遭破壞。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／熄燈快2年　這夜市宣布強勢回歸
台積電赴美掏空台灣？　魏哲家霸氣回：不可能！門都沒有
淡水大樓房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上
張蘭開戰扯他下水　王偉忠收到大S道歉訊息
快訊／海洋大學墜樓！　女大生6樓墜落B1身亡
快訊／特斯拉撞進民宅！　嬤看電視嚇傻「手腳抖不停」
婚紗照變全家福！婆婆「狂換3禮服」　婚攝看不下去轟走人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

考試分數太接近！雙胞胎女遭醫學院開除...怒提告獲4600萬賠償

炸毀2架TU-95戰略轟炸機　烏克蘭無人機連攻俄2空軍基地

坦承外遇養私生女！韓SK集團會長離婚判決出爐　需付前妻1億贍養費

蜜月車禍「新娘當場慘死」　老公180°轉彎翻車！目睹愛妻斷氣崩潰

公部門封殺TikTok！個資外洩恐威脅國安　各國防範一次看

20歲孕婦出門遭「剖腹取嬰」喪命　傳女嫌不孕下毒手

人妻逛街突然被男切掉胸部　倒地慘成「爆血人彘」重傷送醫身亡

揭露「推特幫拜登兒子壓醜聞」　馬斯克自爆：很可能被暗殺

5歲女兒被攻擊！最強老媽大戰發狂浣熊　44秒救女片1700萬瘋傳

賽前捏臉賽後緊擁！南韓1:4被痛宰　孫興慜、理查利森這幕超暖

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

考試分數太接近！雙胞胎女遭醫學院開除...怒提告獲4600萬賠償

炸毀2架TU-95戰略轟炸機　烏克蘭無人機連攻俄2空軍基地

坦承外遇養私生女！韓SK集團會長離婚判決出爐　需付前妻1億贍養費

蜜月車禍「新娘當場慘死」　老公180°轉彎翻車！目睹愛妻斷氣崩潰

公部門封殺TikTok！個資外洩恐威脅國安　各國防範一次看

20歲孕婦出門遭「剖腹取嬰」喪命　傳女嫌不孕下毒手

人妻逛街突然被男切掉胸部　倒地慘成「爆血人彘」重傷送醫身亡

揭露「推特幫拜登兒子壓醜聞」　馬斯克自爆：很可能被暗殺

5歲女兒被攻擊！最強老媽大戰發狂浣熊　44秒救女片1700萬瘋傳

賽前捏臉賽後緊擁！南韓1:4被痛宰　孫興慜、理查利森這幕超暖

楊祐寧曝曾不想演戲！　拒絕好劇本「沒有東西比我女兒好」

來台東邊玩邊工作　縣府結合大武鄉公所打造數位遊牧工作聚落

熄燈600天！台南同安夜市強勢回歸　網友嗨翻：夜市人生終於回來

走錯棚了！雪納瑞「誤闖貓咪小圈圈」　對到眼瞬間定格笑翻媽

總經費1357億！國7全長23公里路網曝　2028年「分段完工通車」

三星在台發表首款OLED電視　65吋售價10萬有找，年底前出手還送愛馬仕

明起2天「小幅回暖」　 3區有大雨！冷空氣＋雨彈齊襲時間曝

莫德納全球副總裁亞洲行「首站選台灣」！將拜會衛福部談後續合作

趁柴犬在玩...媽偷拿去娃娃去洗澡　結果「蛇蛇尾巴露餡」牠氣炸

台中街頭搶案！被害人遭包夾搶走皮包　4嫌全部到案

國際熱門新聞

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

雙胞胎堅持嫁同個老公　超狂婚禮曝光

哈利梅根新紀錄片爆　英王室玩「骯髒遊戲」

24歲足球員遭「近距離連轟6槍」慘死

超商不准外國人用「這個」買肉包　被轟歧視

日本又輸在PK戰　球員當場跪地哭成一團

年薪400萬！他上班只要吃午餐怒告公司

查爾斯爆拒接哈利電話：我不是銀行！

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

蒙古逾3900億元煤炭消失！　爆大規模示威

道瓊重挫逾482點！　Fed恐再鷹派升息

路透社：中國將鬆綁「10項疫情措施」　最快周三宣布

更多熱門

相關新聞

摩爾多瓦發現飛彈碎片　疑遭俄軍空襲波及

摩爾多瓦發現飛彈碎片　疑遭俄軍空襲波及

烏克蘭聲稱，俄羅斯5日發動新一波空襲。鄰國摩爾多瓦警方卻在靠近烏國邊境的北部地區發現飛彈碎片，疑似是俄軍攻擊落下，現已封鎖該區域，並在邊境加強巡邏。

普丁才傳重摔失禁！　現身克里米亞大橋視察修復成果

普丁才傳重摔失禁！　現身克里米亞大橋視察修復成果

印度外長：優先考慮自身需　將繼續向俄國購油

印度外長：優先考慮自身需　將繼續向俄國購油

砲彈墳場照佐證俄軍火力　烏克蘭人：我們屹立不搖

砲彈墳場照佐證俄軍火力　烏克蘭人：我們屹立不搖

即／俄再狂轟烏克蘭！至少2死

即／俄再狂轟烏克蘭！至少2死

關鍵字：

烏俄戰爭俄羅斯烏克蘭恩格斯空軍基地札波羅熱州

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

即／每票1萬5！台南市議員當選人遭提當選無效之訴

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

更多

最夯影音

更多
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面