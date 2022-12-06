炸毀2架TU-95戰略轟炸機　烏克蘭無人機連攻俄2空軍基地

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯國防部5日稱，烏克蘭對俄羅斯境內空軍基地發動無人機攻擊，炸毀2架TU-95戰略轟炸機，並釀3死4傷。烏克蘭當局尚未公開承認空襲，如果最終證實是烏克蘭所為，將是烏俄戰爭開戰9個月以來，烏克蘭對俄羅斯最激烈的攻勢，也將戰爭利害關係提升至新的高點。

紐約時報報導，俄羅斯指控，烏克蘭5日使用兩架無人機襲擊距首都數百公里的兩處空軍基地，分別是梁贊（Ryazan）地區佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地，以及薩拉托夫地區恩格斯（Engels）空軍基地。

▲衛星影像顯示，俄羅斯恩格斯空軍基地停放多架轟炸機。（圖／路透）

克里姆林宮表示，烏克蘭使用蘇聯時代的噴氣式無人機，瞄準距烏克蘭邊境450公里的梁贊和恩格斯基地，雖已被部隊攔截，但無人機殘骸墜落炸毀兩架TU-95轟炸機，並造成3名軍人死亡，另外4人受傷。

一位匿名烏克蘭高級官員表示，恩格斯空軍基地是俄羅斯航空戰略的關鍵機場，也是對烏克蘭基礎設施發動攻擊的發射地，烏克蘭針對恩格斯基地的攻擊，可能是為了先發制人，破壞俄羅斯繼續打擊烏克蘭基礎設施的計畫。

烏克蘭政府目前尚未承認發動空襲，但烏克蘭總統顧問波多亞克（Mikhailo Podolyak）在推特發文表示，「根據伽利略的發現，地球是圓的，如果有東西被發射到其他國家的領空，遲早都會回到原地。」

The Earth is round – discovery made by Galileo. Astronomy was not studied in Kremlin, giving preference to court astrologers. If it was, they would know: if something is launched into other countries’ airspace, sooner or later unknown flying objects will return to departure point — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 5, 2022

華府戰略與國際研究中心（CSIS）歐洲和俄羅斯安全專家貝格曼（Max Bergmann）指出，烏克蘭深入俄羅斯領土的能力不只在軍事上具有重要意義，它還向俄羅斯發出一個訊號，即繼續戰爭並非沒有代價，不僅烏克蘭容易受到遠程無人機和導彈襲擊，俄羅斯也是。

▲被無人機襲擊後，俄羅斯發射飛彈攻擊烏克蘭東南部札波羅熱州。（圖／路透）

無人機襲擊幾小時後，俄羅斯也對烏克蘭發動新一波導彈攻擊，讓能源短缺的烏克蘭雪上加霜。烏克蘭當局指出，襲擊造成至少4人死亡，東南部多處電力設施再遭破壞。