歐盟執委會主席講錯話？　「烏克蘭10萬兵陣亡」整段被刪剪掉重發

記者張方瑀/綜合報導

自俄羅斯2月入侵烏克蘭至今已超過9個月,歐盟呼籲成立專責法庭,針對俄軍的戰爭罪進行審判。不過歐盟執委會(European Commission)主席范德賴恩在現場的發言卻意外轉移了焦點,她表示,「到目前為止已經有2萬多平民和10萬名烏克蘭軍官死亡。」結果在會後的逐字稿紀錄中,完全沒有看見這句話,就連釋出的影片也經過了刪減。

根據《福斯新聞》報導,范德賴恩(Ursula von der Leyen)11月30日提出設立「專責法庭」,以國際法為基礎讓俄羅斯高官接受戰爭罪審判,並提議扣押遭到凍結的俄羅斯資產,尋求賠償烏克蘭戰爭損害的合法選項。

范德賴恩強調,「俄羅斯必須為其可怕的罪行付出代價,包含對一個主權國家的侵略罪行,俄羅斯入侵烏克蘭帶來了死亡、破壞和難以形容的痛苦。」范德賴恩接著提到,「到目前為止已經有2萬多平民和10萬名烏克蘭軍官死亡。」沒想到這句話卻意外轉移了焦點。

European Union President, Ursula von Leyen recently let it slip that “Ukraine has lost over 1,00,000 soldiers.”



The numbers disclosed by Ukraine are much less so the video was quickly edited.

