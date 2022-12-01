歐盟執委會主席講錯話？　「烏克蘭10萬兵陣亡」整段被刪剪掉重發

▲歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
自俄羅斯2月入侵烏克蘭至今已超過9個月，歐盟呼籲成立專責法庭，針對俄軍的戰爭罪進行審判。不過歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩在現場的發言卻意外轉移了焦點，她表示，「到目前為止已經有2萬多平民和10萬名烏克蘭軍官死亡。」結果在會後的逐字稿紀錄中，完全沒有看見這句話，就連釋出的影片也經過了刪減。
根據《福斯新聞》報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）11月30日提出設立「專責法庭」，以國際法為基礎讓俄羅斯高官接受戰爭罪審判，並提議扣押遭到凍結的俄羅斯資產，尋求賠償烏克蘭戰爭損害的合法選項。
范德賴恩強調，「俄羅斯必須為其可怕的罪行付出代價，包含對一個主權國家的侵略罪行，俄羅斯入侵烏克蘭帶來了死亡、破壞和難以形容的痛苦。」范德賴恩接著提到，「到目前為止已經有2萬多平民和10萬名烏克蘭軍官死亡。」沒想到這句話卻意外轉移了焦點。
European Union President, Ursula von Leyen recently let it slip that “Ukraine has lost over 1,00,000 soldiers.”— The Poll Lady (@ThePollLady) November 30, 2022
The numbers disclosed by Ukraine are much less so the video was quickly edited.
pic.twitter.com/ah83SgNe7M
這段話在歐盟後續釋出的逐字稿中完全沒看到，就連現場影片也經過刪減，但仍舊被部分媒體發佈出來，並進行了比對。烏克蘭武裝部隊新聞處主管塞尼克（Bohdan Senyk）表示，他無法證實范德賴恩提到的數據，「我必須強調，關於烏克蘭軍隊損失數量是機密訊息。」
根據聯合國報告，自戰爭開始以來，大約有1.7萬人死亡；但聯合國人權事務高級辦事處指出，實際數字應該更高，現在有很多數據都是不完整的。烏克蘭官員先前表示，光是馬立波（Mariupol）的平民死亡數可能就高達2.1萬。
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