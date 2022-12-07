副縣長到約聘僱人員全接收　鍾東錦宣布：苗栗小內閣不重組

記者蔡文淵、陳凱力／苗栗報導

中央選舉委員會今（7日）指派委員王韻菇前往苗栗縣議長室，頒發第19屆縣長當選證書給新任縣長鍾東錦，同時鍾東錦也宣布，縣政府從副縣長鄧桂菊下至一級主管、約聘雇人員全數留任。



▲鍾東錦宣布從副縣長、一級主管到約聘雇人員全數留任。（圖／記者蔡文淵翻攝）



鍾東錦表示，馬上就要過年了，以人事安定為原則，因此請副縣長再幫忙幾個月，另外也拜託副議長繼續代理議會事務，這樣能夠讓他有多一點時間尋覓副縣長人選。

對於當選，鍾東錦也說，雖然自己很努力，但是選舉無法靠一個人達成，還是要靠團隊一起努力，再次感謝徐耀昌縣長賢伉儷，陳超明委員，感謝團隊的每一位成員。

鍾東錦說，苗栗有許多人才，應該夠用，而且還有不少返鄉，日前接觸一位從中央客委會返鄉的賢才，不止有意願返鄉，還不計較職務，因此對於後續的團隊人選，鍾東錦相當樂觀。

鍾東錦笑說，自己也才發現，他不止是19屆的議長，還是19屆的縣長，非常巧合。徐耀昌現場也勉勵鍾東錦，不止19屆、還要20屆，做完2屆，才能功德圓滿。

▲中央選舉委員會委員王韻茹今日上午10點前往苗栗縣議長室頒發當選證書給新任縣長鍾東錦。

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