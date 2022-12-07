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「信義區夜總會」要拆了？在地人一看秒懂：經過時都肅然起敬

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲YouBike1.0的租借處。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市交通局日前表示，YouBike2.0系統已於111年10月提前達成全市1200站擴建目標，因此「YouBike1.0」於本（12）月3日0時停止營運。值得一提的是，市政府站附近的租借處曾被調侃是「信義區夜總會」，如今YouBike1.0要退場，再度引發討論。

有網友在臉書社團「信義區三兩事」上貼文，直呼「此景成為台北市的都市記憶了！」從他貼出的照片可見，那是鄰近市政府站的YouBike1.0租借處，因為停車柱是十字架造型，因此過去曾被不少網友揶揄是「信義區夜總會」。

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隨著YouBike1.0退場，該張照片也吸引不少網友討論，「要拆光光了」、「所以現在變成怎麼樣？我好久沒騎腳踏車了」、「每次經過都差點獻花獻果」、「經過時都肅然起敬」、「要放晚上的（照片）」、「以前看到就有感」、「當年看到可嚇了我一跳」。另也有網友推測，該塊空地的停車柱拆除後，應該是改讓YouBike2.0繼續使用。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

▲話題引發討論。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

另外，也有網友調侃「都市墓園終於消失了！」原PO則貼出在松山機場拍的置物櫃照片，幽默表示「誰說的？只是改到室內好嗎」。

YouBike1.0於3日0時停止營運，台北市交通局日前呼籲，「跨市騎乘民眾改使用YouBike2.0」。雖然無法再從北市借1.0自行車，不過緩衝期間仍可以還車，3日至6日可至有空位的車柱歸還，而雙北邊境使用率高的30場站如南港、關渡，7日至9日仍可還YouBike1.0。但是，若民眾騎錯且還車緩衝期限已過，就必須聯絡廠商微笑單車處理歸還事宜，並支付350元調度費。

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