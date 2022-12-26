　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不相容1.0！他問「YouBike 2.0成功嗎？」評價曝　眾人讚慘了

▲▼北市YouBike1.0於12/3全面退場，2.0接棒共享自行車服務。圖為民眾騎乘Youbike2.0自行車畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲原PO發問「YouBike 2.0算不算成功的政策？」引發話題。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

公共自行車站點越設越多，尤其是YouBike 2.0，因設站硬體需求較低，民眾反映良好，推出才快3年就逐漸取代1.0。就有網友表示，最近才發現YouBike 2.0擴站速度快、站點多，短距離移動很方便，一想到當初1.0跟2.0不相容時飽受質疑，「現在看起來，當初毅然決然放棄1.0換成2.0，是不是正確的決定？」

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「YouBike 2.0算不算成功的政策？」說他最近發現YouBike 2.0不錯用，「擴站速度之快、站點很多，對懶得走路如我來說，短距離移動很方便。」接著就問，「當初1.0跟2.0不相容的時候，遭到很多質疑，現在看起來當初毅然決然放棄1.0換成2.0，是不是正確的決定？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，吸引大票網友也狂讚2.0，「2比較好騎吧？座椅調整也方便」、「明明大家都搶著借2代」、「1、2代不相容真的可惜」、「2.0好騎，坐墊好調整、手把也符合人體工學」、「2.0真的好騎，站點又多」、「2.0真的舒服，手機直接借還，而且2.0的柱子設計比較好廣設。」

但也有少數人表示，「2的優點是座椅高度好調，缺點是容易轉到鈴鐺」、「2代龍頭轉動不滑順，會很容易直接摔車」、「2.0遍地開花比1.0密度高，但有些小站常借不到車，只能多走幾步路到下一個站點」、「2適合慢慢騎，1能騎比較快」、「一個機器在車上一個都在樁上，吵要相容是在幹嘛」、「2的還車還蠻容易失敗的，希望能改進。」

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
宋仲基理想型是超模米蘭達！　網對比女友狂賀：找到女神
快訊／5架北韓無人機入侵　南韓「狂射100多發」擊落失敗！
最後身影曝！新莊男頭顱「被狗啃光光」　兒女淚崩
宋逸民超多疑！　為控制女友「在樓下監視6小時」
快訊／南韓軍方震怒！　加派戰機越過「軍事分界線」
北韓無人機飛越首爾上空！　兩韓空中對峙6小時
葡「萄」不唸「桃」　課本讀音曝！家長傻了：啥時改的
宋逸民教會影片曝！　發現「粉紅身影」沒剪光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

15縣市亮低溫燈探9度！冷空氣報到「雨彈連轟跨年、元旦都迎雨」

準婆家因1理由逼墮胎：吃藥當月經流掉！　她氣炸：你們算哪根蔥

翻身了！「3生肖」2022最後1週...「財運+愛情」大爆發

小主管當眾嫌爆她的交換禮物　OL委屈走心！網卻喊恭喜：值得

義大跨年煙火交通懶人包　2處免費搭接駁！開車凌晨1點才能離場

與曖昧對象「聖誕節大戰3回」！台北女看手機驚：我睡了別人老公

史無前例跨2次！高雄跨年、元旦嗨唱卡司盤點　粉絲一看全暴動了

小提琴家林昭亮、胡乃元同台演出 林品任頭髮成焦點

國道「未來日車程預測」上線！1968APP輸時間、地點秒查行車時間

明道大學欠薪「教師嘆年關難過」　校長：本周一定給

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

15縣市亮低溫燈探9度！冷空氣報到「雨彈連轟跨年、元旦都迎雨」

準婆家因1理由逼墮胎：吃藥當月經流掉！　她氣炸：你們算哪根蔥

翻身了！「3生肖」2022最後1週...「財運+愛情」大爆發

小主管當眾嫌爆她的交換禮物　OL委屈走心！網卻喊恭喜：值得

義大跨年煙火交通懶人包　2處免費搭接駁！開車凌晨1點才能離場

與曖昧對象「聖誕節大戰3回」！台北女看手機驚：我睡了別人老公

史無前例跨2次！高雄跨年、元旦嗨唱卡司盤點　粉絲一看全暴動了

小提琴家林昭亮、胡乃元同台演出 林品任頭髮成焦點

國道「未來日車程預測」上線！1968APP輸時間、地點秒查行車時間

明道大學欠薪「教師嘆年關難過」　校長：本周一定給

小三兒出租網路「1天20元」2天就賺到月租費！　爸驕傲：做3年了

租電動車遊金門「1天只要1700元」！中華投22新車下飛機就能租

15縣市亮低溫燈探9度！冷空氣報到「雨彈連轟跨年、元旦都迎雨」

諸羅山盃／藍色閃電周宥均完封勝自評95分　哥哥溫馨喊話

她批林奕華就任後將少1名立委　轟蔣萬安：用制度佔台北市民便宜

準婆家因1理由逼墮胎：吃藥當月經流掉！　她氣炸：你們算哪根蔥

日本大耳狗「倒立玻璃杯」超萌！　2種放法、裝入牛奶最驚喜

翻身了！「3生肖」2022最後1週...「財運+愛情」大爆發

宋逸民老婆爆勸小薰「鄭人碩不信主就不嫁」　經紀人吐實際狀況

「老朋友」出手！華固北投建案46億整棟賣　買方用途曝光

塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

生活熱門新聞

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

第三波疫情要來了！王必勝：高峰落在2月初

到日本交換震驚「台灣男生真好」　台妹揭潛規則

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

博客來與清潔阿姨和解　同業為他抱屈

3星座過年前發了　3星座大破財

載妹子去耶誕城！「他以為要脫魯」結局臉垮

今轉雨！清晨3.4℃　連假天氣曝

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

遇大寒！　「今年過年會很冷」

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

台中公車司機罵翁！還開車撞倒港籍女

更多熱門

相關新聞

台北人行道「詭異1設計」驚呆老外　登都市地獄版

台北人行道「詭異1設計」驚呆老外　登都市地獄版

自從「基隆橋下被汙染的河流」的照片流傳到國外，美國論壇《Reddit》「都市地獄版」近日又瘋傳一張照片，可以看到有一群小朋友走在馬路的人行道上，但走到一半人行道就被切斷了，變成機車的停車格，小朋友只好被迫走在馬路上，對此，PTT鄉民們直呼「汽機車的路權＞行人」。

穿史努比衣上班！同事：幾歲了還穿卡通圖案

穿史努比衣上班！同事：幾歲了還穿卡通圖案

屏東軍卡自撞！前輪消失卡路墩　9官兵輕重傷送醫

屏東軍卡自撞！前輪消失卡路墩　9官兵輕重傷送醫

即／屏東九如軍卡自撞！6官兵輕重傷　警消搶救中

即／屏東九如軍卡自撞！6官兵輕重傷　警消搶救中

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

關鍵字：

YouBike共享單車租車腳踏車設站站點PTT

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋仲基「女友正面高清照」曝！

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

第三波疫情要來了！王必勝：高峰落在2月初

到日本交換震驚「台灣男生真好」　台妹揭潛規則

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

怒揭宋逸民說謊！前教友爆「擦肩死亡太魯閣號」是假的

宋仲基認愛新女友！　閃離宋慧喬不分30億財產

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面