不相容1.0！他問「YouBike 2.0成功嗎？」評價曝　眾人讚慘了

▲原PO發問「YouBike 2.0算不算成功的政策？」引發話題。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

公共自行車站點越設越多，尤其是YouBike 2.0，因設站硬體需求較低，民眾反映良好，推出才快3年就逐漸取代1.0。就有網友表示，最近才發現YouBike 2.0擴站速度快、站點多，短距離移動很方便，一想到當初1.0跟2.0不相容時飽受質疑，「現在看起來，當初毅然決然放棄1.0換成2.0，是不是正確的決定？」

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「YouBike 2.0算不算成功的政策？」說他最近發現YouBike 2.0不錯用，「擴站速度之快、站點很多，對懶得走路如我來說，短距離移動很方便。」接著就問，「當初1.0跟2.0不相容的時候，遭到很多質疑，現在看起來當初毅然決然放棄1.0換成2.0，是不是正確的決定？」

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貼文一出，吸引大票網友也狂讚2.0，「2比較好騎吧？座椅調整也方便」、「明明大家都搶著借2代」、「1、2代不相容真的可惜」、「2.0好騎，坐墊好調整、手把也符合人體工學」、「2.0真的好騎，站點又多」、「2.0真的舒服，手機直接借還，而且2.0的柱子設計比較好廣設。」

但也有少數人表示，「2的優點是座椅高度好調，缺點是容易轉到鈴鐺」、「2代龍頭轉動不滑順，會很容易直接摔車」、「2.0遍地開花比1.0密度高，但有些小站常借不到車，只能多走幾步路到下一個站點」、「2適合慢慢騎，1能騎比較快」、「一個機器在車上一個都在樁上，吵要相容是在幹嘛」、「2的還車還蠻容易失敗的，希望能改進。」