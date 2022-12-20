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規模全國最大！新北YouBike2.0突破1000站

▲新北YouBike2.0突破1000站。（圖／新北市交通局提供）

▲林口轉運站YouBike租賃站。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市公共自行車YouBike2.0站今（20日）上午10時新增啟用22站，啟用行政區包括八里、三重、中和、五股、板橋、林口、淡水、萬里、新店及新莊等，全市YouBike2.0累計達1007站，相當於97座大安森林公園的碳吸附量，並朝2025年目標1500站邁進，成為規模全國最大！

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，新北公共自行車自2021年10月20日提供YouBike1.0+2.0雙系統服務，除在既有1.0站旁增設2.0柱位，今年更是針對民眾租賃狀況，積極布設YouBike2.0系統，以深入大街小巷，YouBike2.0車輛數達6959輛，以提供市民最完善的公共運輸第一哩與最後一哩路的服務。

吳政諺指出，今天啟用的站點佈於八里區水興公；三重區神農興德路口（恆美社區）、神農街光復路二段129巷口、光榮國中（秀江街）；中和區審計人員訓練大樓；五股區成功運動公園；板橋區湳仔二橋、板橋435藝文特區、縣民觀光街口；林口區立功公園、林口轉運站、文化一路一段190巷口、林口區停三停車場、東明公園（興林路221巷）。

淡水區新民新春街口、淡水新市鎮兒童公園、新市一中山北路口；萬里區行政中心、龜吼停車場；新店區中華郵政五城郵局、安華公園；新莊區捷運迴龍站（2號出口）等計22 站，新北YouBike2.0累計突破千站，再加上YouBike1.0+2.0合計更達1676站，規模全國最大。

交通局再次提醒為保障消費者權益，新北YouBike2.0自12月1日起提供「滿站免費增時」服務措施，當騎乘YouBike2.0遇到租賃站車柱停滿、無法還車時，即可透過YouBike2.0 app申請免費增時15分鐘的服務，民眾可移至鄰近場站還車，讓還車更加便利、免擔心。

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