王鴻薇接電話恐嚇　「你再弄黑道我們有可能會開槍」

▲國民黨台北市第3選區立委補選參選人、北市議員王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇近日連番攻擊民進黨對手吳怡農背後有黑道勢力，如今竟收到電話恐嚇，稱「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」。對此，王鴻薇表示，自己已於6日晚間8點37分前往報案，稍後將會公布錄音檔。

▲王鴻薇報案。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

王鴻薇指出，昨天，辦公室助理於下午3點05分接到電話，恐嚇者說「不然你會被人家開槍啦，我不騙你啦…我不騙你啦！齁你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔…」等語，但助理進一步詢問他是哪裡，就馬上掛斷電話，第一時間已通知警方，當天晚上她則隨即前往三張犁派出所報案。

王鴻薇指出，為了以防萬一，她的競選團隊目前也申請警方隨扈保障人身安全，也希望警方盡早抓到恐嚇者，她絕對不會屈服， 也不會縱容這種恐嚇威脅的行為。

王鴻薇強調，參選以來，她的信念就是「勇敢不沈默」，也請大家放心，這些恐嚇威脅並沒有影響到她。

王鴻薇日前批評民進黨徵召吳怡農是黑道治國、黑道治黨的延伸，更點名民進黨中常委黃承國，而黃承國則喊話黨中央成立調查小組，他將全力配合調查。對此，吳怡農肯定黃承國主動要求啟動調查，也希望國民黨用同樣標準面對自己。

至於前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光與其涉販毒、詐欺等罪的兒子趙介佑，吳怡農先稱是自己請離開跟開除的，隨後被打臉黨部主委沒有開除黨員的權力，他才解釋，「這件事很單純，主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬。我在黨內討論時表示家屬應離開市黨部，之後前評召提出辭呈」。