民進黨團提修《選罷法》排黑　在野3黨團態度一次看

▲九合一大選投票。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立法院黨團昨提出修法主張，將《公職人員選舉罷免法》增訂曾犯《組織犯罪防制條例》等5種情事，不得登記成為候選人，意在排除具「黑、金、槍、毒」背景的參選人。對此，《東森新媒體ETtoday》整理國民黨、民眾黨及時代力量三個黨團態度。

國民黨團總召曾銘宗今（6日）表示，基本上掃黑條款國民黨團全力支持，假設朝野有共識，盡速完成立法。民眾黨團副總召賴香伶則說，早上黨團會議針對排黑條款修法有討論，到底黨團有無相對應或更嚴謹的修法內容，確實會再研議。

時代力量黨團昨發表兩點聲明：第一、 樂見民進黨啟動排黑修法，但應儘快排審落實；第二、現行《組織犯罪防制條例》已有相關規定，應即刻清點落實。

針對《組織犯罪防制條例》第13條明定：「犯本條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，不得登記為公職人員候選人」，及第14條亦有針對推薦政黨的處置機制，時代力量黨團指出，既然民進黨有心要進行選舉排黑，建議不用等到修法，民進黨現在既然都還全面執政，還掌握行政權，請立即清查目前上述兩法條的執行情形，並確實依法落實，以利用現行法規起到即刻排黑的效果。