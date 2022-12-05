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社會 社會焦點 保障人權

高虹安涉「貪瀆+背信」2案齊發　檢調密集約談關鍵人

▲▼民眾黨新竹市長候選人高虹安前往北機站遞交證據。（圖／記者黃彥傑攝）

▲高虹安選前主動前往調查局北機站遞交證據，希望檢調還她清白。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長當選人高虹安選後官司纏身，多名吹哨者檢舉，高虹安涉嫌與男友李忠庭詐領立委助理費，還要辦公室助理上繳加班費，涉嫌貪污，檢調近日約談傳喚前辦公室主任黃惠玟等3人，了解相關財務運作情形，另外高虹安在資策會任職期間的2件研發成果，卻由民間公司登記專利權人，被控背信案，檢調5日傳喚相關人到案協助釐清。

自稱曾任高虹安立委辦公室助理的吹哨人，早在10月間分別向調查局等司法警察機關提出檢舉，他質疑李忠庭在永齡基金會有兼職，很少進出立委辦公室，也沒有進行立法院辦公室的實質工作，卻在2020年到2021年間，藉由立法院公費助理與永齡基金會雙重身分，獲取超過千萬元不法所得，規避政治獻金法。

此後，周刊媒體隨後也刊出13頁高虹安的助理薪資內帳明細，質疑高虹安浮報助理薪資，助理被「低薪高報」的額外收入，都要上繳委員辦公室當公積金，吹哨者質疑，高虹安的地方事務與辦公室資金，都是由李忠庭掌管，相關帳戶往來複雜，大到活動經費，小到辦公室零用都尤其統一管轄，李忠庭可說是高虹安的實質大掌櫃。

高虹安開票現場。（圖／記者陳凱力攝）

▲高虹安當選新竹市長後，還要面臨貪污、背信等案件偵查。（資料照／記者陳凱力攝）

為此，高虹安在選前曾在律師陪同下，主動帶著資料赴調查局北機站說明，並針對媒體不實報導內容提出告訴，希望檢調單位可以明察檢舉內容的不實資訊，高虹安表示，「李姓前助理(李忠庭)他所有的工作實質內容，相信這樣的方式，有助檢調單位完成偵查程序。」高虹安強調，辦公室的助理領取薪資、加班費都是合法合規，且有實質工作內容。

就在調查局北機站將這起貪污案報請北檢指揮，將高、李列為他字案被告之後，檢調已經在1日起，陸續約談高虹安立委辦公室前主任黃惠玟等2人，經檢察官複訊到深夜12點多後請回。

在此同時，林耕仁也曾舉行記者會指出，高虹安在資策會任職時有2件核准的專利，高虹安是發明人之一，但申請人卻是科智公司與高聖精密機電公司，而非資策會。林耕仁認為高虹安在資策會任職期間的發明，專利權屬應是資策會，為此，資策會日前也已委託律師提告高虹安涉嫌背信，因專利權範圍尚須界定釐清，專案人員5日傳喚相關人員到案說明。

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