魚池國中「紅鑽茶」紅進全國競賽　獲健康飲食小主播國中組第3

▲魚池國中組隊參賽教部「健康飲食小主播」獲全國第三，左起全秀鳳、陳星語、陳宜禎、校長劉民專。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭紅茶讓魚池鄉擁有紅茶故鄉美名，以「紅鑽」茶特色校定課程、長期紮根食農教育的魚池國中，也近期組隊參加教育部國教署「111年飲食教育創意競賽～健康飲食小主播」，與宜蘭縣復興國中並列國中組第3名，充分展現在地紅茶產業與教育連結發展的績優成果。

魚池國中校長劉民專指出，魚池國中的「紅鑽茶課程」，一年級學生每周安排三節課，從種一棵紅茶開始認識家鄉茶產業；二年級則有「茶香英語、茶與風情、茶數發想、茶裡乾坤」等結合英數自然社會的跨領域學習，希望學生擴展茶知識，未來以茶發想、讓所學與運用得到更大發揮，同時厚植食安觀念，進而推廣有機栽培，再學習各種健康茶飲食動手作，並積極推廣簡單又健康方便的冷泡茶。

8年級生陳星語在比賽當天，即於主播檯上即興秀出一段現作冷泡茶製法：「『紅玉冷泡茶』好喝！製作卻毋需工具和技術，重點就是要選用魚池鄉生產的台18號紅玉紅茶，怎麼做？我馬上示範給大家看，打開密封的紅茶包，放入新開的礦泉水鎖上瓶蓋，擺進冰箱，隔天就有最佳品質的紅玉冷泡茶可以盡情享用囉！」

參賽學生陳宜禎表示，她和陳星語一開始都苦於背稿，但隨著自己對家鄉魚池紅茶的熟稔親切感，逐漸融入播報的主題和內容，最後漸入佳境，可能是簡單好學的內容和活潑生動的示範得到評審的青睞，最後如願拿到全國第3名，「真的很開心。」

帶隊老師全秀鳳說，這次的健康飲食小主播比賽成績斐然，正是所有孩子用心努力的共同成果，也希望學生的成長就像紅鑽茶的茶湯一般閃亮。