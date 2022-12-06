罵國民黨黑道「民進黨也要罵」才公正　她揭1事怒轟：聽你在放屁

▲吳欣岱先前因黑道議題槓上館長，6日又於臉書發表對黑道看法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

「館長」陳之漢近日在直播中影射民進黨與黑道掛鉤，引發各界議論，台灣基進黨籍的美女醫師吳欣岱也反嗆，館長自己經營的成吉思汗訓練中心裡面就有一堆有前科的，兩人因此槓上。吳欣岱6日又在臉書以黑道議題發文，表示很多人說要罵國民黨黑道，民進黨也要各打五十大板，不然不夠公正，讓她忍不住怒轟「我聽你在放屁！」

吳欣岱表示「黑道我不熟，從小到大都沒有接觸過」，但她進了醫院入了社會，陸續都有患者是江湖中人，她坦言，其實以個人經驗來看，他們反而都更好相處，講義氣、尊重專業，也能理解生死間的無奈，「我是很喜歡的。」她認為，自己走心臟外科，刀光劍影、血氣奔騰的場景並不陌生，該有的俠義血性也不會輸人。

吳欣岱指出，所以自己不用有色眼光看人，只看一個人的表現和態度，一個人有喜、怒、哀、樂是自然而然，都有破口大罵的時候，選舉期間自己以前在社群網站有講髒話的文章也一直被翻出來，但如果一個人一直是用憤怒在累積群眾，用不滿在挑撥情緒，那到底所為何事，這樣的表現方式的確是更有施力點，也更吸睛，「但這個人還能被稱為真漢子、真性情嗎？我不這麼認為。」

此外，吳欣岱提到，很多人說要罵國民黨黑道，民進黨也要各打五十大板，不然不夠公正，她怒轟「我聽你在放屁」，並指出「當初竹聯幫就是國民黨扶持的。」她最後表示，要解決黑道問題，只會吵著要執政黨修法案或是跟誰誰誰切割的人，她都覺得像是醫生在談醫療制度的時候吵著說希望健保趕快倒一樣只是「喊爽的」，而民進黨黨團說要修法反黑金，她當然樂觀其成，但是瞭解背後形成的原因和大陸滲透的痕跡才更加重要。