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年末換機趁現在　iPhone 14 Plus降價近5000元

▲大螢幕的iPhone 14 Plus降近5千。（圖／傑昇通信提供）

▲大螢幕的iPhone 14 Plus降近5千。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

年末換機潮來臨，想趁年底促銷折扣多時入手新機嗎？傑昇通信公佈十一月降價手機最新排名，單機本月降幅在2%~12%不等，累積整體總降幅範圍則在2%~35%之間，本月受惠雙11、感恩節及黑色星期五折扣促銷，因此有不少剛上市的新機有較深的折扣優惠；本月降價金額多達2千元，以及降幅最大的單機為剛開賣的小米12T，總降幅35%最高的則是小米12X，而上市至今總降價金額最高達9,100元的是OPPO影像旗艦Find X5 Pro。

十一月降價榜以蘋果占四席最多，熱銷機型也榜上有名，像是第二名的iPhone 14 Plus（512GB），是榜上降價最多的iPhone新機，總降價近五千元，就連第13、14名的iPhone 14 Pro的1TB及128GB也有平均3%的降幅。

▲2022年傑昇通信門市11月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

▲2022年傑昇通信門市11月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

傑昇通信分析，受中國封控影響甚鉅的蘋果，日前雖逐漸恢復產能，然而蘋果台灣官網今顯示iPhone 14 Pro系列到貨天數，最快仍要30天，交貨時間的確縮短，對消費者而言還是要到明年才能拿到，緩不濟急。

進一步以傑昇通信門市銷售狀況來看，iPhone 14 Pro系列機型雖有現貨，但果粉偏愛的紫色經常被買空，再配貨後平均交機時間也在2天左右，以價格為考量或是有剛性需求（需立即換機）的果粉，較容易改入手目前通路降價約在2千內，降幅逾一成，且不用等待，規格及顏色較為齊全的iPhone 14及iPhone 14 Plus。

而非蘋陣營占降價榜僅次蘋果的品牌為小米與vivo，傑昇通信表示，以性價比取勝的小米，十一月降價榜占有三席，包含單月價差2千最多、降幅12%最大的12T，最超值S8+G1旗艦機12T Pro也有1千5的折扣，而今年春天上市的12X已屆產品周期，總降幅35%最多；十月銷量低調成長的vivo，本月一樣有三支進榜，以排名第三的X80降幅25%最划算，最新輕旗艦V25 Pro也降價1,200元，品牌熱銷第一的V25（8G+256G）自拍旗艦則降兩成左右，建議民眾可趁通路打折買起來。

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