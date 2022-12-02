五大電信業者年終優惠！iPhone 14免費「小升大」　買手機送家電

▲中華電信推出多款熱銷手機和家電優惠方案。（圖／中華電信）

記者陳俐穎／綜合報導

歲末年終許多人都會想趁著年底更新3C產品，而現在各家電信公司也推出3C相關優惠，雖然iPhone 14 Pro依然缺貨，但iPhone 14與iPhone 14 Plus也有相關優惠，此外，三星與Sony等安卓品牌手機也推出相關優惠。

中華電信

中華電信推出「精采5G 聖誕享優惠」方案，申辦精采5G 月繳999元以上購機方案，搭配SAMSUNG Galaxy Z Fold4 12G/512G、SONY Xperia 1 IV 12G/512G、OPPO Reno 8 Pro 12G/256G等Android指定手機，或選搭人氣家電伊萊克斯無線濕拖吸塵器、PHILIPS 40吋FHD LED 顯示器即可享最高折價2,000元，加碼再送最高Hami Point 1,500點，總計現享最高3,500元優惠。

中華電信針對iPhone新機推優惠，申辦精采5G月繳1,399元(48個月)，iPhone 14 Plus(128GB)專案價5,300元、iPhone 14 (128GB)專案價1,300元，搭配「舊機換新機」方案，舊機回收價加碼折2,000元、再送Apple購物金2,000元，VIP客戶續約購機最高還可折5,000元。

台灣大哥大

台灣大表示，12月5日起開賣蘋果AirPods Pro(第2代)，並首度祭出手機搭配耳機的獨家組合，申辦台灣大5G 1,399以上指定專案，購買iPhone 14或iPhone 14 Plus，再搭配AirPods Pro(第2代)，專案價折2,000元。另外，預計12月中到貨開賣iPad(第10代)以及新款iPad Pro 11吋(第4代)與12.9吋(第6代)，申辦台灣大5G指定專案月付999元、綁約48個月，原價14,900的iPad(第10代)64GB WiFi版即可0元帶回家。

▲遠傳買小送大回饋組加碼再升級，買手機送65吋大電視。（圖／遠傳）

遠傳

遠傳12月推出買小送大第二波，除超熱賣小米65吋連網大電視限量再加開一波，新增Acer 筆電、飛利浦空氣清淨機、氣炸鍋+廚神料理組等多款熱門組合，讓消費者申辦手機方案時一起0元帶走，來遠傳買小就送「大」，手機、3C家電同步換新。

遠傳買小送大方案舊換新加碼最高折5,000元、遠傳friDay音樂、遠傳friDay影音等多項加值服務免費體驗；三星年度旗艦Galaxy Z Fold4、Flip4新機系列，限時加碼送500元7-11購物金。

台灣之星

台灣之星表示，至2022/12/31止，若符合新朋友資格且新申辦、攜碼申辦指定5G月租1,199專案(綁約30個月)，最新iPhone14限時再降九千，只要$5,990即可入手，再享免費上網量加碼50%。而搭配5G月租799元起，每月依不同資費方案享免費上網量全面加碼至少50%即60GB到180GB超大上網量。

若沒有購機需求，門號不限速吃到飽399元起，再加碼送最高3,000元家樂福禮券：月租399元即享約期內4G不限速上網吃到飽；申辦5G月租最低599元，每月上網量加碼爆送100GB。

亞太電信

亞太電信剛好適逢8週年慶，即日起至12月31日週年慶期間，新申辦、攜碼、續約5G全系列599元(含)以上資費，且約期24期以上，無論是購機約或是單門號方案，都可參加百萬豪禮抽獎，包括夏普50吋電視、夏普空氣清淨機、Dyson V10無線吸塵器、iPhone 14 Plus 256GB、家樂福禮券6,000元等。

亞太電信也推出iPhone 14系列免費小升大限時優惠購機方案，申辦月租1399元，享5G不限速上網吃到飽、網內互打免費，iPhone 14系列只需支付128GB容量專案價，即可免費升級同型號256GB容量，免排隊、免預約，價格不變容量翻倍，等同最高現賺3,500元，老客戶續約再折2,400元，專案價0元就能帶走最夯iPhone 14 256GB手機。