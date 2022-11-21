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iPhone 14系列屠榜！10月手機熱賣榜出爐　手機市場多賣10萬支

▲▼蘋果手機iPhone 14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

▲iPhone 14系列熱賣。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone銷量屠榜，第一毫無懸念。根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，10月手機市場整體銷售量約55.2萬部，較上月增加近10萬部，總銷售量成長22%、總銷售額再躍升29%；傑昇通信分析，十月開始，實體通路在周年慶、節慶促銷助攻下，銷售額與銷售量雙雙成長，蘋果以十款新舊機型入榜大殺四方，iPhone 14 Pro Max（256GB）依然是全台最賣機王，而賣得最好的Android旗艦手機則由三星Galaxy S22 Ultra（12GB/256GB）蟬聯寶座。

2022年10月台灣手機市場銷售排行出爐，傑昇通信表示，在9月的銷售榜中，蘋果iPhone 14系列便拿下多席，本月更強占10席屠榜，而賣得最好的依然是iPhone 14 Pro Max（256GB），且前三名也是iPhone 14 Pro以上的旗艦機，絲毫沒有被標準版iPhone 14取代，買氣只有越燒越旺。

連10月7日才開賣iPhone 14 Plus機型，128GB不只進榜前十名，256GB也有第11名的好成績，一直以來最不被看好的機型傳聞不攻自破；傑昇通信進一步表示，對比蘋果官網iPhone 14 Pro、Pro Max，送達日期越來越晚，最快都要聖誕節過後才拿的到，因此本月持續在旗艦機的缺貨潮，亦或是大螢幕平價機型，都讓果粉火力全開，有甚麼現貨買什麼，就連大容量的iPhone 14 Pro Max（512G）也榜上有名。

▲10月手機熱賣榜。（圖／傑昇通信提供）

在10 月手機熱銷榜中，三星雖受蘋果攻城掠地影響，還是有不錯的表現，共有7款機型入榜，尤其以其Galaxy A53中階防水機兩個規格容量表現最好，分別是第4名與第10名，無視新舊iPhone圍剿，同時也是賣得最好的安卓手機；傑昇通信觀察，A系列完全走出自己的一片天，Galaxy A13 5G（4GB/128GB）更新進榜第20名。而在安卓最賣旗艦手機部分，依然是由Galaxy S22 Ultra（12GB/256GB）拿下。

傑昇通信指出，本月影響最深的反而陸系品牌，名次幾乎敬陪末座，且以OPPO Reno8重創，從前十名直降至第13名，不過OPPO A57及紅米10C還是目前效能最出色的4G手機，即便名次下滑，仍保有第15名及第18名。傑昇通信認為，歲末年終前促銷傾巢而出，加上被擠出榜外的三星Galaxy Z Flip4（8GB/256GB）及上月與熱銷榜僅一步之遙的SONY Xperia 10 IV都有望重回榜單，預期11月銷量更驚人。

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