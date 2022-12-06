月薪31K想養孩！天真男自信「窮養也可生活」　網狂勸退：會恨你

▲月薪該有多少，你才覺得養得起孩子呢？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／老嘉郡報導

到底要多少月薪才敢生孩子？一名29歲的男網友在社交平台上發問，提到自己考量到年齡問題，想要把握青春生孩子，於是詢問大家自己月薪只有31K的話，是否養得起孩子？不少網友看到後紛紛勸退，直呼男生想法太天真，「拜託別生，只會階級複製」、「孩子會恨你一輩子」。

這名網友在社交平台Dcard上發文，提到自己目前月薪31K、在餐飲業工作，因為工作關係認識了現任女友，因此想要把握青春生孩子，他認為自己的薪資可以養得起小孩子的，也覺得「窮養」是可以生活的，「過得窮，小孩才會好好讀書」，並透露自己也是這樣長大的。

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不少網友看到後表示原PO的想法不太好，「窮養大部分階級複製而已，小孩沒有資源可以好好讀書、培養，從開始就輸在起跑點上」、「不要為了想生而生，窮養當然也可以生活啊，但如果你是小孩你會想要出生在很拮据的家庭嗎？」也紛紛希望原PO能再多想想，「要生當然可以生，只是你們的小孩會過的很辛苦」、「我如果是你小孩，會恨你一輩子」、「拜託不要，小孩真的很可憐」。

但也有網友給出看法，認為原PO有生的資格，「別跟一些連工作都沒有的年輕父母一樣就好，只要能負起養育的責任，別丟孩子自生自滅」、「想生就生啊不要後悔就好，階級複製又沒關係，你現在也活的好好的啊」，還有人用自身經驗給出建議，「可以先換個高薪一點的工作，比較辛苦，但錢比較多，不然生活會很辛苦，夫妻也容易為錢煩惱」。