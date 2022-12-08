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Netflix「神祕代碼」輸入這四個數字　出現隱藏片單

▲▼Netflix。（圖／達志影像／美聯社）

▲Netflix輸入四數字可看到隱藏片單。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

Netflix 先前推出許多紀錄片，而這些紀錄片的主題都與犯罪等案件有關係，包含「Tinder 詐騙王」、「聽話的孩子：邪教的禱告與服從」等，今年 Netflix 的真實犯罪節目也添加了大量新內容。而TikTok的用戶則發現一串神秘代碼，只要輸入就可以看到Netflix 上的犯罪片單。

犯罪迷們現在發現了一個Netflix代碼，只要在搜索欄中輸入某些代碼，就會出現在類型列表中找不到的內容，包括真實犯罪，TikTok 用戶@taylorkreiling表示，在 Netflix 搜索欄中輸入 9875 就能看到所有真實的犯罪紀錄片。

這個代碼輸入後，出現《開膛手》到《塞西爾酒店》的各式各樣犯罪紀錄面，而喜愛這類影片的用戶也表示，這真的有效，是在 Netflix 上尋找真正犯罪紀錄片的最佳方式。

@taylorkreiling #netflix #netflixshortcuts #fyp #netflixoriginal #truecrime #documentaries ♬ Check This Out - Marshmello

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