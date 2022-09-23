尪稱買Switch只花1千！再追問遭指「在控制」　妻無奈：重點在說謊

▲有在玩Switch嗎？（示意圖／路透）

記者李芷萱／綜合報導

你在購物後會和另一半說明商品的真實價格嗎？一名女網友近日上網爆怨，老公先前買一台遊戲機稱只要一千元，但上網查價格還要七千多元，現在又換了說只要八千元的汽車隔熱紙和擋風玻璃，卻沒有收據也不說在哪換，讓她無奈問真的只要八千嗎？這篇貼文瞬間引發兩極討論，不少人都勸原po別計較太多，也有人點出問題，認為兩人觀念沒有共識。

原PO在《爆怨公社》指出，先前老公買一台Switch，和她說只要一千元，她上網查發現一台要七千多，多問兩句反被對方嫌「在控制他，以後看到他買東西也都不要問」，現在又花八千元換汽車隔熱紙和擋風玻璃，問對方有沒有收據、在哪換的？都回沒有、不知道，由於這筆錢是從家用支出，她想知道到底是多少錢？

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▲原PO想知道老公的實際花費金額。（示意圖／達志影像）

對此，不少網友認為原PO把老公逼太緊，「他玩遊戲機和保養車，比出去玩女人和拿錢給別人保養好」、「如果是我，買什麼都要報告，我也覺得很沒有隱私」、「老公選擇隱瞞的開始就是老婆管太多了」，但也有很多人力挺原PO，「如果是共同帳戶的家用那不行，如果是他自己的錢我就覺得沒差」、「我不能接受買私人物品用家用金欸，汽車隔熱紙可以用家用金，但必須兩個人都溝通討論過才可以」，至於汽車隔熱紙的價格，有網友說便宜和貴的都有，八千應該屬於中間價位。

原PO後來也澄清，不是不給老公娛樂花費，是老公經常買東西都只用1、2次，她只想知道對方買的東西大概都多少錢，至於很多人說她沒上班和老公拿錢，原PO也說她有在上班，月薪也高出對方很多，如果今天老公賺很多也花自己的錢，她根本不會問，「重點在說謊這一塊」。