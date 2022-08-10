哥哥金援小孩遭大嫂阻擋！她怒「幫忙養會怎樣」：月薪多我們2萬





▲自從嫂嫂嫁進來後，一切都變了。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，夫妻月薪加起來有6萬多元，一起養2個小孩，平時哥哥都會幫忙照顧，吃飯、買玩具都是哥哥出錢，不過自從大嫂嫁進來之後一切都變了，大嫂不准哥哥幫小孩付錢，「你們賺比較多，幫我們養會怎樣嗎？」而且大嫂不煮飯，吃飽也不幫忙洗碗，氣得她直呼「娶一個公主」，貼文遭到網友砲轟。

原PO在臉書「匿名公社」發文，她跟老公月薪6萬元，大嫂跟哥哥月薪8萬元，以前回娘家時，哥哥都會幫忙帶小孩，買吃的、喝的還會買玩具，手機也會借小孩玩，但自從嫂嫂嫁進來後全都變了，嫂嫂禁止哥哥拿錢幫忙養小孩，原PO氣炸，「很誇張耶，我們一個月少他們2萬多，還要養兩個孩子，幫我們養會怎樣嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，有次嫂嫂因公事打電話找哥哥，但哥哥的手機在小孩手上，漏接了3通電話，嫂嫂因此要求手機不能給小孩玩，「不過是被掛電話，有必要那麼氣嗎？」而且嫂嫂嫁進來後，從來沒有煮過飯，吃飽後也不洗碗，「每次都叫我哥洗，我叫哥哥不要洗留給嫂嫂洗，還被哥哥罵，我自己孩子老公吃完飯，碗丟在水槽不順手洗，幹嘛叫他老婆當傭人，真的是娶到這樣的嫂嫂當公主哦」。

貼文一出，原PO隨即被大批網友砲轟，「有妳這樣的小姑，大嫂真倒楣」、「自己的小孩自己養」、「公主是你吧」、「整篇看下來，有事的是妳吧」、「很多事差不多就行了喔，我是說妳」、「覺得嫂嫂很勇敢，願意助哥哥一臂之力」、「奇文共賞，還理直氣壯」。還有網友猜測，發文者其實是嫂嫂，「是嫂嫂的反串文嗎？」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！ 夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►韓國「低卡蒟蒻果凍飲」吃下午茶0罪惡感！ 冰涼咕溜超消暑

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲