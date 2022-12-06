民進黨又雙標？　國民黨爆：國營事業以「中國台灣」赴陸申請專利

▲國民黨今舉辦「連國營事業都『中国台湾』，民進黨那裡『抗中保台』？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨桃園市議員詹江村、文傳會副主委練鴻慶今（6）日召開記者會指出，民進黨執政連國營事業都在對岸接受「中国台湾」，民進黨過去卻霸凌有相同行為的台灣人民，要求民進黨立委補選參選人吳怡農代表民進黨道歉，「撕裂就到今天為止，包容就從今天開始」。

練鴻慶說，之前鄭運鵬、薛瑞元為了申請專利接受「中国台湾」，民進黨還可以說是個人行為，但原來連政府控制的事業，包括中鋼、中油、漢翔、台船，也都因為申請對岸專利而接受「中国台湾」，這代表的已經不是個人，而是整個民進黨政府，是蔡英文總統與蘇貞昌院長。

練鴻慶回顧過去民進黨霸凌人民的種種案例，麵包師吳寶春聲明「生於中國台灣」，被民進黨的管碧玲霸凌；2019有手搖飲料店被迫表態支持「中国台湾」，現在的民進黨嘉義市長候選人李俊俋公開抵制，並且做了一張手搖飲料店向人民幣下跪的圖。練鴻慶諷刺「按照『李俊俋標準』，現在向人民幣下跪的就是蔡英文、蘇貞昌跟整個民進黨」。

對於民進黨批評國民黨提名北市立委補選參選人王鴻薇稱呼蔡英文「領導人」，詹江村說，其實我們在台灣也會以「台灣領導人」稱呼總統，這個詞是中性的，但「中國台灣」卻顯然有貶低之意，而且是由國營事業來承認，那就是整個民進黨政府承認「中國台灣」；民進黨想要攻擊稱呼議題，是把臉湊上來挨打。

詹江村也緩頰，「人在屋簷下，不得不低頭」，要在中國大陸作生意，難免會遇上「中國台灣」，包括馬政府時期的國營事業，也有因為申請對岸專利而接受中國台灣，因此國民黨從來沒有以此批評人民。「說接受中國台灣就是下跪，這個標準是不對的，但這個不對的標準，是民進黨開始的」，既然民進黨過去用這個標準霸凌人民，現在被用同樣的標準檢驗，也只能說是剛好而已。

詹江村呼籲民進黨，既然被打臉了，就不要再用這個議題撕裂台灣，只要誠心悔過，自然可以得到社會的原諒；台灣人民在大陸所必須做出的種種妥協，「撕裂就到今天為止，包容就從今天開始」。