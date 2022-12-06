睽違兩年　荷蘭美聲馬丁賀肯斯再來台南跨年獻唱

▲荷蘭歌手馬丁賀肯斯，應台南市長黃偉哲邀請，12月將再度來台南，為年底的耶誕演唱會獻唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

兩年前以溫暖歌聲席捲台南的荷蘭歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），應台南市長黃偉哲邀請，12月將再度來台南，為年底的耶誕演唱會獻唱，市府指出，12月9日將於南紡購物中心，舉辦馬丁來台後首場宣傳記者會，歡迎歌迷到場聆聽他國際級的美妙歌聲。





台南市政府指出，市府於2019、2020年曾邀請馬丁賀肯斯來台南演出，優美的歌聲深入人心，許多歌迷至今念念不忘，向市府表達希望能再度邀請馬丁賀肯斯來台南。今年度市府舉辦「2023台南市耶誕跨年系列活動」，本身也是歌迷的市長黃偉哲趁機再度向馬丁賀肯斯提出邀約並獲同意。



主辦單位規劃將於12月9日中午12時於南紡購物中心A2館1樓南紡廣場，舉辦馬丁來台的首場宣傳記者會，除公布他演出的各場次時間，也將現場高歌，讓歌迷可以先聽為快。





市府強調，這兩年因新冠肺炎疫情，國內許多行業受到打擊，整體經濟環境也顯得低迷。本次是馬丁賀肯斯在疫情後首度來台，由於他的歌曲撫慰人心並充滿正能量，期待能帶給民眾滿滿的幸福感，以迎接新的一年來臨。