　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

來台東邊玩邊工作　縣府結合大武鄉公所打造數位遊牧工作聚落

▲縣府結合大武鄉公所打造全國首座數位遊牧工作聚落。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣府結合大武鄉公所打造全國首座數位遊牧工作聚落。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

是否曾經嚮往「邊玩邊工作」的生活？台東縣大武鄉正在向你招手喔！由台東縣政府及大武鄉公所共同推動的「台東縣國際數位遊牧綠洲聚落大武鄉示範計畫」，長租空間陸續完成，6日由副縣長王志輝與大武鄉長黃建賓於尚武村舉辦溫馨的「入厝儀式」，象徵台灣第一個由公部門為國際數位遊牧工作者打造的窩，正式落腳於大武鄉。

「數位遊牧首選台東」台東縣政府與大武鄉公所合作推展地方創生—台東數位遊牧基地發展計畫，前期先由大武鄉公所甄選6間生活機能性較佳的閒置空屋，協助修繕、佈置成溫馨小窩，裝設高速網路，以作為數位工作者長、短租的生活居住地，類似Work From Home(WFH)卻比較積極正向的數位遊牧(Digital Nomad)工作型態，只要憑借一台筆電與網路，一邊旅行一邊賺錢不再是夢想，逐步將台東縣打造成適合全世界數位遊牧工作者長期居留的地方。

副縣長王志輝指出，台東縣近年推動的「慢經濟」，剛好符合後疫情時代旅客追求健康養生的旅遊模式，且在日前公布2022年「旅客評分卓越獎(traveler Review Awards)，台東已連續2年入榜Booking.com全球最好客目的地，證明台東以人為本的角度帶出「慢」產業，所發展出最自然真實的經濟模式，這種體驗生活的數位遊牧工作方式，正在台東發芽！

鄉長黃建賓則指出，大武鄉近年來積極推動在地藝術與觀光結合外，為了讓世界看見大武，極力爭取台東縣政府的支持，以半年的時間籌畫了「數位遊牧綠洲計畫」，從說明會，向民眾說明、陪伴，突破了現行法規的繁瑣程序，透過專家學者的審查，選定了6間閒置空屋，也在屋主共同參與討論下完成修繕工作，未來，這6間空屋將參與「台東數位遊牧綠洲計畫」，邀請喜愛大武，想在大武「二地居」的數位工作者，來此邊度假邊工作。

參與計畫的陳姓屋主說，當時其實只些微了解計畫內容，只知道把房子借給公所，公所可以幫忙修繕，又可以做一件好事，房子有人住也比較不會壞，在公所工作人員的陪伴與說明下，慢慢了解自己原來是走在時代的尖端！也歡迎國外的人士來他的家中住。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
3歲女突脫口「阿伯鳥鳥很大」！父母揪恐怖真相怒告
粿粿產後3個月穿塑身衣　「北半球炸出」老公超嗨：流鼻血
巴西痛宰南韓球員「狂舞」！　名將痛批：不尊重對手
明「大雪」來了！命理師曝「6禁忌、2地方勿去」：嚴重恐猝死
台中富二代身亡！小三攜子認祖歸宗　1招讓屍體張嘴驗DNA
明起2天「小幅回暖」　 3區有大雨！冷空氣＋雨彈齊襲時間曝
快訊／北市觀山河濱公園驚見男浮屍
魯蛇娶回「義大利辣妻」變勝利組！　近況萬人羨炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

戶外口罩解封　中央大學校長周景揚開心與師生路跑

石斑魚冷凍料理包變身美味佳餚　屏東好漁箱推出加碼超值優惠

竹山鎮羅正彬良茶+仁愛鄉張佳宏好果　雙獲全國十大神農獎肯定

台東公立殯葬設施評鑑　太麻里、池上、卑南鄉公所獲甲等

內科醫學會研究首獎　台東馬偕重症團隊再發光

桃園《幸福城市經濟學》新書發表　經發局長：我的畢業紀念冊

來台東邊玩邊工作　縣府結合大武鄉公所打造數位遊牧工作聚落

「2023歡樂宜蘭年」紀念紅包出爐　屬兔民眾可免費索取

台電雲林區營業處長交接　許一女正式接任...盼積極開發電源

劉櫂豪會勘釋迦園落果災情　籲各級政府儘速統計以啟動災害救助

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

戶外口罩解封　中央大學校長周景揚開心與師生路跑

石斑魚冷凍料理包變身美味佳餚　屏東好漁箱推出加碼超值優惠

竹山鎮羅正彬良茶+仁愛鄉張佳宏好果　雙獲全國十大神農獎肯定

台東公立殯葬設施評鑑　太麻里、池上、卑南鄉公所獲甲等

內科醫學會研究首獎　台東馬偕重症團隊再發光

桃園《幸福城市經濟學》新書發表　經發局長：我的畢業紀念冊

來台東邊玩邊工作　縣府結合大武鄉公所打造數位遊牧工作聚落

「2023歡樂宜蘭年」紀念紅包出爐　屬兔民眾可免費索取

台電雲林區營業處長交接　許一女正式接任...盼積極開發電源

劉櫂豪會勘釋迦園落果災情　籲各級政府儘速統計以啟動災害救助

解剖室增設電腦斷層　高大成批殺雞用牛刀：法醫坐旁邊就好？

蒙古大規模示威群眾試圖闖進國家宮　外交部示警

同1地點3天2車禍！台2己線貨櫃車翻覆「1死1傷」　民眾：毛毛的

淨值跌破10元、被暫停信用交易！　開發金：已回升

女星疾駛高速公路「碰！」11車突撞一團　急煞車嚇傻：意外隨時隨地

南韓金玟哉世足躍升「亞洲2哥」　傳皇馬鎖定網羅

印尼禁止婚前同居、婚外性行為　通過刑法修正案違者關1年

綠委大推賴清德是好舵手　舉「3關鍵」讚：黨主席最佳人選

琳妲慶生喝醉「無形象狂塞蛋糕」　倒床張嘴被偷拍…網讚：還是美

徐生明少棒／冠軍留高雄有始有終　顏保羅之子小可愛最愛王威晨

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

地方熱門新聞

3姊弟火場慘死　陌生阿伯登門送暖

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

2同學當選里長　桃園上大國小同學會嗨爆

日本笠間市長首次蒞府拜會

男子駕車使用手機通話永康警查獲槍毒

肌力等同戰力消防猛男尬大輪

南消五大打造全新救災團隊

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

台南模式全國實施！

亞洲步道大會基隆徒步走　暖東峽谷步道推向國際

萬丹胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

台中豐原警分局辦調職員警歡送會

友達光電獲內政部優良防火管理人獎項

台電新營捐年菜助孤老

更多熱門

相關新聞

劉櫂豪會勘釋迦園落果災情　籲各級政府儘速統計

劉櫂豪會勘釋迦園落果災情　籲各級政府儘速統計

立委劉櫂豪6日前往台東縣卑南鄉釋迦園會勘鳳梨釋迦落果災情，並邀集農委會台東農改場、農糧署東區分署以及卑南鄉許文獻鄉長共同與會。

首次公私合作　台東縣111年殯葬研習會登場

首次公私合作　台東縣111年殯葬研習會登場

土地髒亂不改善　台東環保局：最高罰6千

土地髒亂不改善　台東環保局：最高罰6千

台東公所秘書酒駕肇逃15天才函送　警方回應了

台東公所秘書酒駕肇逃15天才函送　警方回應了

《看的聲音／聽的地圖》專題特展及成果展演音樂會

《看的聲音／聽的地圖》專題特展及成果展演音樂會

關鍵字：

大武 遊牧 台東

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

即／每票1萬5！台南市議員當選人遭提當選無效之訴

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

肯德基連續14天「買1送1」

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

更多

最夯影音

更多
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面