來台東邊玩邊工作　縣府結合大武鄉公所打造數位遊牧工作聚落

▲縣府結合大武鄉公所打造全國首座數位遊牧工作聚落。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

是否曾經嚮往「邊玩邊工作」的生活？台東縣大武鄉正在向你招手喔！由台東縣政府及大武鄉公所共同推動的「台東縣國際數位遊牧綠洲聚落大武鄉示範計畫」，長租空間陸續完成，6日由副縣長王志輝與大武鄉長黃建賓於尚武村舉辦溫馨的「入厝儀式」，象徵台灣第一個由公部門為國際數位遊牧工作者打造的窩，正式落腳於大武鄉。

「數位遊牧首選台東」台東縣政府與大武鄉公所合作推展地方創生—台東數位遊牧基地發展計畫，前期先由大武鄉公所甄選6間生活機能性較佳的閒置空屋，協助修繕、佈置成溫馨小窩，裝設高速網路，以作為數位工作者長、短租的生活居住地，類似Work From Home(WFH)卻比較積極正向的數位遊牧(Digital Nomad)工作型態，只要憑借一台筆電與網路，一邊旅行一邊賺錢不再是夢想，逐步將台東縣打造成適合全世界數位遊牧工作者長期居留的地方。



副縣長王志輝指出，台東縣近年推動的「慢經濟」，剛好符合後疫情時代旅客追求健康養生的旅遊模式，且在日前公布2022年「旅客評分卓越獎(traveler Review Awards)，台東已連續2年入榜Booking.com全球最好客目的地，證明台東以人為本的角度帶出「慢」產業，所發展出最自然真實的經濟模式，這種體驗生活的數位遊牧工作方式，正在台東發芽！

鄉長黃建賓則指出，大武鄉近年來積極推動在地藝術與觀光結合外，為了讓世界看見大武，極力爭取台東縣政府的支持，以半年的時間籌畫了「數位遊牧綠洲計畫」，從說明會，向民眾說明、陪伴，突破了現行法規的繁瑣程序，透過專家學者的審查，選定了6間閒置空屋，也在屋主共同參與討論下完成修繕工作，未來，這6間空屋將參與「台東數位遊牧綠洲計畫」，邀請喜愛大武，想在大武「二地居」的數位工作者，來此邊度假邊工作。

參與計畫的陳姓屋主說，當時其實只些微了解計畫內容，只知道把房子借給公所，公所可以幫忙修繕，又可以做一件好事，房子有人住也比較不會壞，在公所工作人員的陪伴與說明下，慢慢了解自己原來是走在時代的尖端！也歡迎國外的人士來他的家中住。