女大生淚訴「我被54萬人看了裸照」！嫌犯竟是身邊人　恐怖經歷曝

▲當時女生發文。（圖／翻攝自文章）

記者鄭思楠／綜合報導

一篇名為「我突然被54萬人看了裸照」的長文，近日流傳大陸社交軟體。作者「88不是99」稱，個人照片及隱私資訊被高中同學匿名散播在社交平台，之後更收到眾多陌生人的騷擾。女生痛訴，自己對男方產生懷疑後，在朋友圈中發送了一組僅對方可見的照片，很快這組照片就被散播到網路平台。12日，她發文表示，警方已立案偵查。

據《極目新聞》報導，近日，一名女生在社交平台發布了一篇題為《我突然被54萬人看了裸照》的文章。女生在文中指控，陳姓高中同學假冒自己男友，散佈她的個人真實資訊，同時使用他人的不雅照片和影片混淆視聽，對自己名譽進行侮辱，並使她遭受許多陌生男子的網路騷擾。

當事人稱，截至發帖為止，陳男在各個群組中傳播的相關影片和圖片，傳播人數已達54萬。11月中旬，當事女生向公安局報案。

目前，該貼文已被發布者刪除。12月2日，當事女生在社交平台發布動態稱，她收到了立案通知書，東莞市公安局認為，女孩被侮辱一案符合立案條件，現已立案偵查。同時，她透露，「（陳男被）刑拘。」

12月2日，東莞警方工作人員透露，嫌疑人已經抓到，他們正就貼文中的內容進行進一步調查。

此前，女生稱，陳男在深圳某網路公司就職。12月2日，該公司透露，公司之前已責令陳男停職，並讓他配合調查，案件交由警方處理。目前，公司正在積極配合警方調查，結案後公司會安排對陳男進行進一步處理。