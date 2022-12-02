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老婆跑了！鬼父交新女友「卻硬上女兒懷孕」　他悲嘆：怎過下去

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲兒子性侵親生女兒，甚至懷孕了。（示意圖／非新聞當事人／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

人神共憤！一名網友怒轟，爸爸的好友長期在大陸工作，近日卻崩潰返台，原因是兒子性侵親生女兒，甚至把肚子搞大了，讓原PO撻伐痛罵「法律一定要讓這位父親坐牢坐好坐滿。」文章曝光後，有女網友也慘曝家醜，爸爸性侵姊姊多次，甚至硬脫她內褲，「鬼父無處不在！」

一名男網友在Dcard表示，爸爸有一位好哥們（以下簡稱叔叔），他被外派到大陸工作後，不料老婆跟小王跑了，兒子便交由阿嬤照顧起居。兒子也曾短暫赴對岸生活，但不習慣又回來台灣，還早婚生下一名女兒。

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殊不知女兒才幾歲大，老婆也跑了，原PO說，兒子再交新女友，女方會幫忙照顧女兒。也因為叔叔返台時，兩家人會固定吃飯敘舊，而幾次飯局上，原PO偶爾會見女孩出席。

怎料，近日叔叔悄悄飛回台灣，原PO爸爸發現後主動聯繫關心狀況，才知道出大事了。叔叔無助表示，兒子竟性侵孫女，孫女甚至懷孕了。

原PO得知後憤怒又難過，「這麼離譜的事情，竟然會發生在我周遭，怎麼會有人性侵自己的親生女兒？法律一定要讓這位父親坐牢坐好坐滿。」最後，原PO也心疼直呼，「不知道未來的日子...女兒要怎麼過下去？」

文章曝光後，網友也氣憤痛批，「怎麼會對自己的女兒出手呢？這種人就該下十八層地獄」、「根本不配為人父」、「原來鬼父是真實存在，怕...」「這種應該直接死刑，不要浪費納稅人的錢」、「熟人性侵佔很大比例，但這種性侵自己小孩的人，真的豬狗不如」。

另有苦主也痛訴，「我也有聽過很荒謬的...男對兒子性騷擾，然後男生被自己媽媽阻止，結果男生性侵了媽媽」、「我爸性侵我大姊多年，性侵未遂我（爬上我床，趁我半夢半醒拉我衣服、脫我內褲...醒了把他踹開），鬼父無處不在，至今無法相信有所謂的正常關係、感情好的父女，姊姊能堅強的活到現在，真的是人間奇蹟」。

▼有女網友自曝家醜。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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