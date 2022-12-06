莫德納開發mRNA流感疫苗「明年3月有數據」　亞洲唯一臨床試驗在台灣

▲莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt首度來台。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納（Moderna）今年9月在台灣成立分公司，莫德納公司全球資深副總裁Patrick Bergstedt今（6）日首度來台，與媒體會面時透露未來發展，其中一項就是研發mRNA流感疫苗。莫德納台灣總經理李宜真也於會中宣布，台灣是亞洲唯一被選為mRNA流感疫苗臨床試驗國家。

新冠疫情之後，莫德納作為最先研發出新冠疫苗之一的疫苗公司獲得關注，莫德納公司全球資深副總裁Patrick Bergstedt首度來台，今日中午和媒體侃侃而談，他將展開為期2周的亞洲行程，台灣是第一站，除了表達支持莫德納台灣分公司，更代表台灣是莫德納在亞洲擴展mRNA技術非常重要的領頭堡。

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Patrick Bergstedt指出，過去12年來，莫德納一直研發mRNA技術，深知其安全性、有效性及耐受性，當2020年初看到新冠病毒的基因定序公布，莫德納只花了42天就研發出第一劑可以施打於人體的疫苗，「速度」就是mRNA最大優勢。因為有mRNA技術，可以快速因應疫情大流行、公衛危機，這是過去做不到的。

▲莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt首度來台。（圖／記者洪巧藍攝）

Patrick Bergstedt報告指出，除了新冠疫苗、次世代疫苗已經成為產品問世，目前研發中的還有mRNA流感疫苗，新冠流感二合一疫苗、呼吸道融合病毒疫苗等。

李宜真報告分享時則提到，台灣在今年9月獲選進行mRNA流感疫苗臨床試驗，是亞洲地區唯一國家，預期將和9大醫學中心展開合作，採競爭型收案，希望人數越多越好，估計美國方面明年三月就會有初步的數據，但上市時間還要看各國狀況，希望mRNA流感疫苗在未來成為另外一個選擇。

莫德納強調，目前該公司共有48個正在進行中的研究計畫，有45個候選藥物，其中有35個進行中的臨床試驗，除了傳染病，亦投注於免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病及自體免疫疾病等領域。

李宜真表示，接下來在台灣發展的重點是將最新的mRNA醫學帶來台灣市場，持續爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，並且推廣mRNA科技。除流感疫苗外，呼吸道融合病毒臨床試驗也在台灣展開。

李宜真指出，為加速落實莫德納在台發展，目前該公司也開始啟動人才招募計劃，首波針對市場進入、數位行銷人才，商業人才，預計明年將擴張為10人編制的敏捷公司。

▲莫德納台灣總經理李宜真。（圖／記者洪巧藍攝）