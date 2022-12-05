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麥當勞點餐機好用嗎？網列舉各種「莫名其妙」問題：很不方便

▲▼雙北於今日8/3開放餐廳內用，在防疫指引下有限度讓顧客於店內用餐飲食。一大早位於林森南路的麥當勞就迎來久違的內用顧客，一杯咖啡一份早餐一份報紙開始忙碌的一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲麥當勞門市設有自助點餐機供顧客使用。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

麥當勞陸續推出自助點餐機，大大節省排隊時間。不過一名網友好奇詢問，大家對於自助點餐機的滿意度，引發網友熱議，不少網友列舉各種障礙，認為還有改進的空間，像是無法直接用現金付錢，或是頁面反應慢等等，不過也有人給出100分，覺得很好用。

一名網友在PTT上以「麥當勞點餐機要給幾分？」為題發文，表示自己忘記是從什麼時候開始，幾乎每間麥當勞門市都有推出自助點餐機，也好奇詢問大家「如果要評價這台點餐機，要給幾分？」

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貼文一出吸引大量回應，有些人點出覺得不方便之處，「為啥不能用現金付錢，還要去櫃台」、「都點餐機了，機器還不能收現金」、「0分，連甜心卡都不支援」、「環保杯一定要去櫃台點餐，莫名其妙」、「我希望有一個選項，自備環保杯可以折扣5元」、「反應時間真的太慢，不知道是在慢啥」、「觸控反應比停車場繳費機還爛」。

也有網友認為麥當勞的自助點餐機很好用，「我覺得很方便，櫃台容易遇到搞很久的人」、「不錯用啦，連我兒子都會點」、「跟店員點餐，我還不好意思要加菜加醬」、「不會一直問我要不要加點，我給90分」、「用習慣就好，也蠻方便的，很討厭傳統排隊」。

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PTT麥當勞自助點餐機

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