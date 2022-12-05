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台灣和南韓差距愈來愈大？　網搖頭：早就不是競爭關係

首爾（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名網友感嘆台灣發展和南韓差距愈來愈大。圖為南韓首爾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣曾是亞洲四小龍之首，如今發展卻不如南韓。就有一名網友表示，台灣過去明明握有一手好牌，但後來在文化產業、重工業等方面都被甩在後頭，只剩下半導體有優勢，讓他好奇原因為何？貼文掀起兩派網友激戰，有網友說「南韓跟台灣早就不是競爭關係了」，但也有人說南韓生活壓力大，較不適合生活。

一名網友在PTT以「台灣跟南韓差距怎麼越來越大？」為題發文，表示台灣明明起手一堆好牌，結果被南韓越拉越開，目前只剩半導體有優勢。論文化，全世界吹起一陣韓劇風潮；論重工業，韓國排名全球前十名，汽車市佔率更是全球前五。反觀台灣，「高雄早期推動重工業，現在卻廢到笑；教育更是輸的出汁，台大世界排名屌輸首爾大學」。

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他也指出，韓國地理位置較差且不時會遭受北韓侵擾，近六十年還經歷過韓戰、軍閥統治，到90年代才步入民主。甚經歷過亞洲金融海嘯，弄到國家破產，結果不到30年，台灣只能看南韓的背影。讓他直呼「台灣到底是怎麼把一手好牌搞到比南韓還爛啊？」

▲▼台積電（TSMC）。（圖／路透）

▲網友認為，台灣唯一的優勢只剩台積電（TSMC）。（圖／路透）

貼文曝光引發兩派網友討論，一派人認為南韓的確勝過台灣，「房價贏南韓吧」、「生於憂患 死於安樂」、「台灣扣掉半導體 真的跟菲律賓沒啥兩樣」、「韓國跟台灣早就不是競爭關係了，人家是第十一經濟體」、「人家影視西化得很好，台灣一直走本土」、「台灣大家都只想爽 躺著賺房價上漲 算了吧」、「執政者只顧選票，政策注重討好選民而不是發展產業」。

不過也有人認為台灣仍有許多優勢，「台灣人均GDP超越日韓」、「南韓變內銷國，出口赤字　快崩了還有人吹」、「南韓這麼好 自殺率怎這麼高？」、「不要向他看齊，南韓的社會hen變態」、「你只看到那些頂尖的部分，非頂尖絕大多數就是生活在地獄裡面」、「南韓財閥橫行，中小企業很難出頭，被稱為南韓地獄」、「你去韓國住個5年再說」。

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