騎士遭撞手機噴飛　觸發「iPhone車禍偵測」獲救：這功能有用

▲原PO倒在地上時聽到Siri的聲音。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone 14系列強調2大安全重點，分別為車禍偵測，和衛星SOS緊急服務安全功能，有一名騎士就靠著「車禍偵測」獲救，該名騎士直行撞上要轉彎的汽車，觸發Siri偵測到車禍，隨後系統自動通報緊急聯絡人並報警，幸好騎士無大礙，只是恥骨斷了2根，「總結就是，這功能真的有用」。

該名拿iPhone 14 Pro Max的騎士在PTT發文，「車禍偵測確實有用」，2日晚上11時騎機車回家，時速大約40-50，直行撞到一輛對向車道看都沒看就直接左轉的汽車，「能感覺到身體翻了一圈後失去了大概3～5秒的意識」，隨後就聽到Siri的聲音，「偵測到車禍，若是誤判請解鎖」。

原PO倒在地上滑了緊急電話，姊姊一接通就表明收到iPhone的車禍預警通報，問原PO是不是有發生事情，隨後就派了救護車跟警察到場將他送醫，「結局就是恥骨斷了2根不良於行，還好能自己復原，也不用開刀，沒什麼大礙」。

車禍發生的當下，手機也跟著噴飛，但手機的狀況卻意外地良好，他透露，「裝了個原廠的MagSafe透明殼，全機沒有任何傷痕，僅有便宜貨保護貼破裂」。他也再次強調「車禍偵測」的功能真的有用，不過此次是騎乘機車時觸發，如果是汽車的話就不知道了，「當然我也不想知道就是了」。

▲原PO倒在地上拍下現場照片。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友祝原PO早日康復，「感謝原PO親身實測，祝早日康復」、「記得叫他負全責賠償」、「希望永遠也不要用到這功能，祝早日康復」、「這真的是最不想用到的功能QQ」、「有用的功能，值了」、「左轉三寶需要教訓」、「我的Apple Watch Ultra在車禍中也是一直提醒我，是否車禍要幫忙聯絡警察，還好人沒事，車子毀了，自行聯絡警察」。

根據蘋果官網介紹，「車禍偵測」功能是設計來偵測嚴重車禍，例如正面撞擊、側面撞擊、追撞和翻車，包括房車、廂型車、休旅車、小貨車和其他客車。

iPhone 會朗讀提示內容，以免你看不到螢幕。如果你身邊只有手機，螢幕會顯示「緊急服務電話」滑桿，手機可以撥打緊急服務電話。如果你能夠回應，可以選擇撥打緊急服務電話或關閉提示；如果你無法回應，裝置會在 20 秒過後自動撥打緊急服務電話。

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