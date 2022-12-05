消防救災新挑戰！　南消七大隊強化消防人員新式體能訓練暨測驗

▲台南市消防局第七大隊於5、6日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度下半年新式體能訓練暨測驗，以順利完成不同救災救護任務的挑戰。（（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

預防火災、搶救災害及緊急救護是消防員的三大任務，各項任務執行均需要消耗大量體能， 為加強消防人員體力、肌力與爆發力，台南市消防局第七大隊於5、6日，分兩梯次在水交社公園及南門分隊辦理2022年度下半年新式體能訓練暨測驗，鍛鍊同仁強健體魄，以順利完成不同救災救護任務的挑戰。

有別於傳統消防人員體能測驗標準，新式體能可以有效提升最大肌耐力，降低消防工作上所造成的職業傷害；測驗項目包含「立定跳遠」、「後拋擲遠」、「硬舉」、「折返跑」、「懸吊屈體」、「六角槓負重行走」及「1500公尺跑步」等七個測驗項目。

第七大隊大隊長黃輝林表示，與以往舊式體能測驗標準對比，新式體能訓練更能充分鍛鍊消防人員所需的肌耐力與體力，即使面對不同災害現場環境，更能全面發揮救災能力及提升效率。

消防局局長李明峯表示，消防局將秉持著市長黃偉哲的施政安全理念，持續透過紮實的教育訓練，提升消防人員的執勤效率，降低出勤任務的受傷風險，確保消防人員的救災安全。