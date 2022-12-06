今晨14.3℃入冬最低溫！3縣市大雨　全台冷吱吱

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

北北基大雨特報！中央氣象局觀測，今天（6日）清晨全台平地最低溫出現在桃園市楊梅、南投縣中寮的14.3度。氣象局說，今日持續受東北季風影響，台灣本島大部分平地氣象站都是入冬以來的最低溫。

氣象局清晨發布「大雨特報」，東北季風影響，基隆北海岸已有大雨或豪雨發生，今日基隆北海岸及台北市山區仍有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。

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氣象局也對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局說，今天持續受東北季風影響，台灣本島大部分平地氣象站都是入冬以來的最低溫，清晨北部及東北部低溫僅16度左右，中南部及花東地區約17至20度，沿海空曠地區及近山區地平地溫度還更低一些；北部、東北部及東部整天濕涼，白天高溫約18至22度，其他地區仍有25至30度。

氣象局指出，在降雨方面，中部以北及東半部地區雲量較多，都有降雨可能，越往北降雨越明顯，尤其基隆北海岸有局部大雨或豪雨，而大台北山區及東北部地區有局部大雨發生的機率，至於南部地區仍維持多雲到晴的天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周三、周四東北季風稍減弱，但台灣東北側近海水氣仍偏多，東半部及大台北有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區並有局部大雨發生的機率，北部亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；此外，周三中部地區也有零星飄雨的機會。

氣象局表示，周五至下周一東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。