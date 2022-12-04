雨不停！2波冷空氣接力一天降10°C↑　圖看下周天氣「濕冷淋7天」

▲冷空氣報到，最冷下探16度。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

東北季風一波波，中央氣象局表示，未來一周北台灣普遍偏涼，北北基宜在陰天飄雨、陰天、小雨之間反覆，中南部則是晴時多雲，各地早晚偏涼下探17度，尤其中南部日夜溫差可能高達10度以上。天氣風險公司則預估，冷空氣降溫最明顯時間落在明天（5日），配合水氣感受濕冷，因有局部輻射冷卻作用，低溫有望下探16度。

氣象局預報，明天東北季風影響，北台灣氣溫較涼，白天高溫約19至21度，夜間低溫約17度；台中至台南以及花東高溫約25至27度，高屏仍可達27至30度，不過中南部及花東夜晚清晨低溫約18至21度，日夜溫差大。降雨方面，北部、東半部及馬祖有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨時間較長，並有局部大雨發生機率，中南部則維持多雲到晴。

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▲東北季風一波波，下周北台灣濕冷有雨。（圖／中央氣象局）



6日（下周二）持續受東北季風影響，氣象局指出，北部及東北部天氣較涼，預估6日清晨溫度最低，北台灣低溫17度左右，白天高溫也只有19、20度，整日濕冷，其他地區早晚涼，白天高溫略降2、3度，感受溫暖舒適，天氣變化較小，大多仍為多雲到晴。迎風面北部、東半部水氣增多，轉為陰短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨較持續，有局部大雨發生機會。

7、8日（下周三、四）東北季風稍減弱，北東氣溫稍回升，北台灣高溫回到21、22度；但台灣東北側近海水氣仍偏多，東半部及大台北有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部較大雨勢發生機率，北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

到了9日（周五）又有一波東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，低溫再度回到17度左右，其他地區早晚偏涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▼氣象局下周天氣預報：

●12/5～12/6（周一～二）東北季風影響－

雙北、基隆北海岸、宜蘭，局部大雨

中南部晴時多雲

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●12/7～12/8（周三～四）東北季風稍減弱－

雙北、基隆北海岸、宜蘭，局部較大雨勢

中南部，繼續晴時多雲

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●12/9～12/11（周五～日）東北季風影響－

北東持續雨

中南部，晴時多雲

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