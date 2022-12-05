3縣市豪大雨！吹10級強風　今晚最冷探15℃

▲今迎風面水氣多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風！基隆市、新北市「豪雨特報」，宜蘭縣「大雨特報」。氣象專家吳德榮表示，今天（5日）北部越晚越濕冷，今晚、周二清晨北台平地最低氣溫將降至15度左右。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



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中央氣象局今晨發布「豪雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭及新北（汐止）地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。氣象局也對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今日台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局表示，今天東北季風影響，北台灣氣溫較涼，白天高溫約19至21度，夜間低溫約17、18度，台中至台南以及花東高溫約25至27度，高屏仍可達27至30度，中南部及花東夜晚清晨低溫約18至21度；降雨方面，北部、東半部及馬祖有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，中南部維持多雲到晴的天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，預估周二清晨溫度最低，北台灣低溫為17度左右，白天高溫也只有19、20度，整日濕冷，而其他地區早晚涼，白天高溫略降2、3度，大多仍為多雲到晴；迎風面北部及東半部水氣增多，轉為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨較持續，有局部大雨發生的機會。

氣象局說，周三、周四東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北台灣高溫回到21、22度左右；台灣東北側近海水氣仍偏多，東半部及大台北有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區並有局部較大雨勢發生的機率，北部亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局預報，周五至周日東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，低溫為17度左右，其他地區早晚亦涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天、周二東北季風增強，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲，今日氣溫漸降，北台越晚越濕冷，中南部白天舒適、早晚涼冷，今晚、周二晨北台平地最低氣溫將降至15度左右；周二北台仍濕冷，中南部早晚涼冷，有心血管疾病及高齡者要注意保暖。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

