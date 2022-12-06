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今晨14.3℃！首波冷氣團何時到　專家說話了

（圖／氣象局）

▲今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

入冬新低溫！中央氣象局觀測，今天（6日）清晨全台平地最低溫出現在桃園市楊梅、南投縣中寮的14.3度，台北氣象站也降到16.3度。氣象專家吳德榮表示，何時才會有第一波「大陸冷氣團」（台北測站≦14度）？最新各國模式模擬至下周三，期末冷空氣強弱明顯分歧，還得再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風仍強，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲，北台濕冷，中南部早晚涼冷、日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者要注意保暖。

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▼北部今相當濕冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮說，周三、周四東北季風稍減弱，氣溫逐日緩升，北部、東半部有局部雨，中南部晴朗穩定、晨間易有霧；周五至下周一東北季風略增強，但冷空氣比前波弱，氣溫稍降，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲，北台濕涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼的天氣。

吳德榮分析，最新歐洲模式未來一周模擬顯示，副熱帶高壓強度偏強，限制冷空氣南下，台灣只受到其邊緣影響，強度僅達東北季風；至於何時才會有第一波大陸冷氣團（台北測站≦14度），最新各國模式10天（下周三晚間20時）模擬，期末的冷空氣強弱明顯分歧，不確定性大，還得再觀察。

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