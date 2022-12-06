超商最新「6款韓式料理」！咬下飯糰爆燒肉　海鮮豆腐鍋超鮮甜

▲7-11攜手三元花園韓式餐廳推出6款新品，即日起至12/13前，使用OPEN POINT還可享嚐鮮價。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天冷食慾也大開！就有超商找來正宗韓國料理餐廳，一口氣打造6道獨家韓國餐點，小菜、御飯糰到鍋物通通吃到爽，每口都能吃到道地韓國味；為慶祝新品上市，即日起至12/13以前，只要使用超商點數1點，即可以限量優惠價搶先吃新品（不含韓式辣炒年糕）。

7-11聯手在首爾擁有40多年歷史、並有最正宗韓國料理美名的「三元花園韓式餐廳」，共同開發最新6款獨家韓式料理，首推「韓式燒肉飯糰」，以韓國直輸辣醬與辛香料調味，嚴選五花肉醃入秘製醬汁，再加入韓國宗家府泡菜，最後再以麻油海苔包裹而成。

▲「韓式燒肉飯糰」咬下會先吃到麻油海苔香，接著是滿滿的肉餡，以辣醬調味非常夠味。



▲「韓式海鮮豆腐鍋」湯頭鮮甜，搭配豆腐、海鮮等配料吃起來很過癮。



如果想吃得飽，一定要吃「韓式海鮮豆腐鍋」，以牛大骨高湯加入辣醬及特調豆腐鍋醬，搭配鮮蝦、蛤蠣、冬粉及豆腐，口感香辣鮮甜；「韓式什錦烤肉飯」吃得到海帶芽、荷包蛋等正宗小菜，五花肉以韓國秘製醬汁調味，再加入辣醬，微波後拌炒口感更有層次；「韓式辣炒豬肉飯」以蔥蒜爆炒五花肉，再加入辣椒粉、辣醬及特級魚露，香甜開胃。

▲「韓式辣炒豬肉飯」、「韓式什錦烤肉飯」免百元就能爽吃。



▲這次還能吃到小菜系列，「韓式雜菜冬粉」、「韓式辣炒年糕」一次爽吃。



本次新品還有小菜，「韓式雜菜冬粉」為正宗韓式冬粉搭配韓國芝麻油，加入木耳、洋蔥、紅蘿蔔等蔬菜以特調爆香醬汁拌炒，口感Q彈、香氣濃郁；「韓式辣炒年糕」則為3600間7-11門市限定販售，使用特製辣醬拌炒年糕、魚板，吃起來超涮嘴。

▲麥吉冬季限定最新「草莓奶蓋系列」開喝了。（圖／麥吉 machi machi提供，下同）

人氣手搖飲品牌「麥吉 machi machi」推出冬季限定「草莓奶蓋系列」，特意把人氣經典招牌起司奶蓋加入酸甜草莓醬、新鮮草莓果肉製成草莓奶蓋，首推這杯「草莓奶蓋抹茶冰沙」，嚴選日本靜岡抹茶打成微苦抹茶冰沙，接著鋪上一層厚厚的草莓奶蓋，粉綠撞色外型可愛度爆表，尤其激推「直飲」先感受多層次變化，再混合奶蓋和冰沙混和，打造彷彿草莓奶茶冰泥的口感。

▲草莓奶蓋尬抹茶冰沙口感酸甜又帶點微苦。

還有另一杯「草莓奶蓋可可亞」，是可可亞冰沙搭配草莓奶蓋的經典組合，同樣也超欠喝，即日起於門市正式開賣，且2款飲品還能做成熱飲，順便搭配波霸等配料，每一口都超滿足。