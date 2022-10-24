鴻海與中大攜手　台灣業界首顆實驗低軌衛星「明年發射升空」





▲鴻海與中央大學攜手合作台灣業界第一顆實驗低軌通訊衛星。（圖／鴻海科技集團鴻海研究院提供）

記者楊惠琪／台北報導

國立中央大學今天（24日）宣布，與鴻海科技集團鴻海研究院等單位，合作研發台灣業界第一顆實驗低軌通訊衛星，預計明年發射升空，可應用在多種通訊需求場景，讓台灣自主研發的太空產業更受矚目，也帶動國內大學招生的太空熱，將吸引更多學生就讀太空科學相關領域。

中央大學太空科學與工程學系主任趙吉光表示，低軌通訊衛星與過去地球同步衛星相比，具有對地通訊延遲低、太空環境輻射低、發射成本低等特性，可配合業界追求效率的特性，在最短的時間內達成目標，目前全球正積極發展。

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趙吉光說，由中央大學自行研製的先進電離層探測儀，已遙遙領先國內其他學術單位，獲得最高飛行履歷，可以確保任務執行的安全係數，不但獲得業界的高度信任，也展現了國際影響力。

隨著太空產業的興起，中央大學太空科學與工程學系招生也日漸熱門，趙吉光說，大學部要培養產業所需的實務人才，碩博士班則希望培養具前瞻性的領導人才，其中「膽大心細」是必要條件，具一定好奇心，又能專注在執行的細節，並有解決問題的能力，才能確保執行太空任務萬無一失。

中央大學曾參與福爾摩沙衛星一號、二號和三號的科學任務，奠下深厚的太空科學基礎能力。2017年8月福衛五號發射後，中大自行研製的先進電離層探測儀順利運作，國人開始矚目台灣自主太空產業的發展，加上福衛七號6顆小型衛星已於2019年6月發射，皆奠定我國在太空科學研究領域的國際地位。