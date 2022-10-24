　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鴻海與中大攜手　台灣業界首顆實驗低軌衛星「明年發射升空」

▲鴻海與中央大學攜手合作台灣業界第一顆實驗低軌通訊衛星。（鴻海科技集團鴻海研究院提供）

▲鴻海與中央大學攜手合作台灣業界第一顆實驗低軌通訊衛星。（圖／鴻海科技集團鴻海研究院提供）

記者楊惠琪／台北報導

國立中央大學今天（24日）宣布，與鴻海科技集團鴻海研究院等單位，合作研發台灣業界第一顆實驗低軌通訊衛星，預計明年發射升空，可應用在多種通訊需求場景，讓台灣自主研發的太空產業更受矚目，也帶動國內大學招生的太空熱，將吸引更多學生就讀太空科學相關領域。

中央大學太空科學與工程學系主任趙吉光表示，低軌通訊衛星與過去地球同步衛星相比，具有對地通訊延遲低、太空環境輻射低、發射成本低等特性，可配合業界追求效率的特性，在最短的時間內達成目標，目前全球正積極發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙吉光說，由中央大學自行研製的先進電離層探測儀，已遙遙領先國內其他學術單位，獲得最高飛行履歷，可以確保任務執行的安全係數，不但獲得業界的高度信任，也展現了國際影響力。

隨著太空產業的興起，中央大學太空科學與工程學系招生也日漸熱門，趙吉光說，大學部要培養產業所需的實務人才，碩博士班則希望培養具前瞻性的領導人才，其中「膽大心細」是必要條件，具一定好奇心，又能專注在執行的細節，並有解決問題的能力，才能確保執行太空任務萬無一失。

中央大學曾參與福爾摩沙衛星一號、二號和三號的科學任務，奠下深厚的太空科學基礎能力。2017年8月福衛五號發射後，中大自行研製的先進電離層探測儀順利運作，國人開始矚目台灣自主太空產業的發展，加上福衛七號6顆小型衛星已於2019年6月發射，皆奠定我國在太空科學研究領域的國際地位。

ET快訊
胡錦濤「被離場」獨子胡海峰慘了　網揪2關鍵：已被習冷凍
隔2年飛日本！作家見東京1改變「感覺非常台灣」
1年內發生戰爭機率？　國安局3點分析：不排除「以戰逼統」
台南養護機構淪A片現場！　「女護師」幫尻槍直播慘了
北市最新民調！　黃珊珊跌最慘
快訊／Gino勁宥2度性侵女直播主　判刑4年10月定讞
長榮航空機票0元！　達人曝「飛這3地」最划算

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藝FUN券轉型先發給「18歲青年」！每人發「1200元」成年禮

卡達世足賽11月登場　運彩業推網路下注「滿2千抽保時捷」

藍委批僅「小國家」認證高端！薛瑞元反嗆　補件審查年底有結果

百萬YTR評11家珍奶「跳過廖老大」挨酸　小吳解釋了：沒有不敢講

高中霸凌嗆「妓女」現在卻暈船　搭訕遭拒爆怒！妹子1招讓他社死

星宇航空「A350XWB飛行夾克」今開賣！每件3990元3通路可買

老婆1年買60件牛仔褲　夫見床上6袋戰利品傻眼：正常嗎？

全職媽媽「24小時1打2」尪分房睡　她無後援：隊友爽運動、聚會

壓車沒過！跑山哥「狠摔別人家女兒和貓」慘了　畫面被怒噴爆

鴻海與中大攜手　台灣業界首顆實驗低軌衛星「明年發射升空」

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

藝FUN券轉型先發給「18歲青年」！每人發「1200元」成年禮

卡達世足賽11月登場　運彩業推網路下注「滿2千抽保時捷」

藍委批僅「小國家」認證高端！薛瑞元反嗆　補件審查年底有結果

百萬YTR評11家珍奶「跳過廖老大」挨酸　小吳解釋了：沒有不敢講

高中霸凌嗆「妓女」現在卻暈船　搭訕遭拒爆怒！妹子1招讓他社死

星宇航空「A350XWB飛行夾克」今開賣！每件3990元3通路可買

老婆1年買60件牛仔褲　夫見床上6袋戰利品傻眼：正常嗎？

全職媽媽「24小時1打2」尪分房睡　她無後援：隊友爽運動、聚會

壓車沒過！跑山哥「狠摔別人家女兒和貓」慘了　畫面被怒噴爆

鴻海與中大攜手　台灣業界首顆實驗低軌衛星「明年發射升空」

柯文哲贈書《柯P管理學》　陳時中：三人行必有我師

原則問題寸步不讓！　江金權：有效應對外部勢力在台挑釁破壞

藝FUN券轉型先發給「18歲青年」！每人發「1200元」成年禮

美女主播「以為能躲過」！確診5症狀全出現　網憂：恐怖的開始

中共二十大落幕港股急殺750點！　失守16000點「創13年新低」

屏東男過馬路遭機車撞！救護車送醫又被撞...他難逃死神傷重亡

習近平野心大增！專家：台海恐爆現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

吳嘉隆／習近平兩手策略　一手閉關鎖國一手武統台灣

卡達世足賽11月登場　運彩業推網路下注「滿2千抽保時捷」

藍委批僅「小國家」認證高端！薛瑞元反嗆　補件審查年底有結果

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

好市多CEO證實了！　標價出現「1符號」快買

霜降後冷空氣凍探16°C　周末雨變天

今晨18.5℃！　恐又有颱風變天時間曝

解封後病毒亂竄　醫示警「這年齡最危險」

好市多加油站車潮曝！　盛況超像過年收費站

澎湖馬拉松補給站食材超邪惡　整盤龍蝦上桌

熟睡被偷畫臉譜妝 女起床怒瞪男友

陽明山火山地鳴！2年2次發出聲

流感季提早到　400萬人恐感染

更多熱門

相關新聞

外資本周提款前10大！　台積電仍是首選「賣超逾5萬」

外資本周提款前10大！　台積電仍是首選「賣超逾5萬」

外資本周天天賣台股！賣超前10大個股合計被賣超過30萬張，電子股、金融股各4檔入列，但提款首選仍然是台積電，賣超超過5萬張。

鴻海旗下富智康　推遲分拆BFIH於印度上市

鴻海旗下富智康　推遲分拆BFIH於印度上市

「納智捷n⁷休旅」現身台北三創

「納智捷n⁷休旅」現身台北三創

亞大排名全台第4　國立大學校長批沒公信力「背後疑有商業利益」

亞大排名全台第4　國立大學校長批沒公信力「背後疑有商業利益」

鴻海研究院展示前瞻研發成果　大秀低軌衛星、離子阱、AI等技術

鴻海研究院展示前瞻研發成果　大秀低軌衛星、離子阱、AI等技術

關鍵字：

鴻海中央大學太空系實驗低軌通訊衛星

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

「千年一遇美少女」橋本環奈爆熱戀　變裝奔男星家約會

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面