新營醫院北門分院整建為長照中心工程　榮獲中央公共工程金質獎

▲台南市長黃偉哲視察新營醫院北門分院整建為長照中心工程，該工程更獲得中央「第22屆公共工程金質獎」建築類佳作的肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市工務局代辦整建成長照中心工程的新營醫院北門分院，在副秘書長邱忠川率隊及工務團隊努力下，獲得中央「第22屆公共工程金質獎」建築類佳作的肯定。

工務局指出，由衛生福利部補助，台南市工務局代辦整建工程的新營醫院北門分院，在建築物歷經慘重的火災傷亡變故閒置多年後，衛生福利部於2018年核定整建經費3億元，導入嚴謹風險評估與綠建築規劃設計概念，以最少的廢棄物製造，讓破舊不勘建築物創新安全性與機能性復生，整建成提供165人的日照與長照機構，成為閒置空間再利用的優良案例；在副秘書長邱忠川率隊及蘇局長督導下，獲得中央「第22屆公共工程金質獎」建築類佳作的肯定。

工務局表示，有鑑於北門分院歷經嚴重傷亡火災事件，所以設計時特別注重「結構安全」、「逃生避難」、「去機構化」、「破舊立新」4個方向，來打造更安全、溫馨、明亮的長照中心。建築物抗震能力由原本可以抵抗五地震提升到六級地震。每間房間設有防火防煙門，可以就地避難，且有兩座無需電力，即可以將人員從高樓層送至地面層的無動力避難梯。以「簇群式照護單元」的方式配置，以便於照護者對於住民在生活起居上的照料，以及「團體家屋」(Group Home)的方式配置，可營造「家」的溫馨感；內部空間有柔和色調與順暢的動線，建築外觀則以多彩亮麗來凸顯濱海建築。

這項工程的重大特色為經濟效益與節能減碳的成效卓著，工程以整建的方式進行，經費3億元、施工期2年1個月，如以重建的方式，經費將高達6.5億，施工期至少3年，且以建築物全生命週期所產生的二氧化碳排放量來計算，整建工程比重建可減少48730公噸二氧化碳排放量，相當於為地球保留了88600棵大樹。

工程進行中，曾遭遇COVID-19疫情嚴重衝擊，帶來國際航運問題及施工人力缺少等困難，所幸在新營醫院、台南市政府與工程團隊協調合作下，共同努力終於達成衛服部核定今年完工的目標。

整建完成後的北門分院為4層樓，一樓做為居家醫療資源中心、餐飲服務之中央廚房、一般日間照顧中心等為主；二樓做為失智症日間照顧中心、長期資源整合中心及失智症團體家屋等；三、四樓則為住宿式長照機構，透過單元照顧模式，提供溫馨空間，並有利維持照顧及管理品質。