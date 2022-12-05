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台南長榮中學典藏化石印證 遠古原生金龜在台灣

▲台南市長榮中學的化石館中所典藏的標本，經由台灣大學生命科學系的研究團隊耗時兩年以上的研究成果，印證遠古原生金龜在台灣，正式刊登國際期刊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮中學的化石館中所典藏的標本，經由台灣大學生命科學系的研究團隊耗時兩年以上的研究成果，印證遠古原生金龜在台灣，正式刊登國際期刊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學的化石館中所典藏的標本，經由台灣大學生命科學系的研究團隊耗時兩年以上的研究成果，印證遠古原生金龜在台灣，正式刊登在美國解剖學會所發行的解剖學紀錄（The Anatomical Record）這一份國際期刊。

台大生科系蔡政修的研究團隊，在野外與不同單位之間尋找台灣被遺忘或不為人所知的「古」生物多樣性，因緣際會也來到長榮中學中的化石館檢視其典藏、意外發現重要的標本，而長榮中學也全力支持其後續的古生物研究工作。

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▲台南市長榮中學的化石館中所典藏的標本，經由台灣大學生命科學系的研究團隊耗時兩年以上的研究成果，印證遠古原生金龜在台灣，正式刊登國際期刊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本研究成果首次正式證實台灣地區有金龜（物種學名為：Mauremys reevesii）的化石紀錄，這一個發現不只是讓我們進一步瞭解台灣遠古的生物多樣性組成，更重要的是背後所隱藏的保育古生物學（conservation paleobiology）意義。

台灣目前的生物多樣性中也有金龜這一個物種，但近年來的分子研究認為台灣目前的金龜族群很有可能是人為所引進的物種，也因此讓金龜在台灣的保育等級中降了一級，畢竟資源有限，很自然的無法耗費太多資源在有可能是外來的物種、而不是現階段的原生物種上。

長榮中學指出，校方所典藏的這一件金龜標本，清楚的證實遠古的台灣就已經有金龜族群的存在，表明了金龜在台灣的生態結構中應該是佔有了一席之地，而這樣透過「死」很久的化石標本研究成果，能回過頭來讓我們重新思考保育政策的制定，就是我們該如何看待現生的金龜族群，也就是保育古生物學的最佳呈現例子，而這樣大尺度的知古鑑今研究，也是目前全世界所迫切需要，讓我們更能有全面的知識來面對目前的第六次大滅絕。

除了金龜化石外，長榮中學還有許多豐富的教育館藏資源，化石館、貝類館、蝴蝶館、礦石館、文物館及藏有137年教育史料的校史館，歡迎社會各界及學術單位洽詢參觀。

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