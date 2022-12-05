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「鯨」奇大發現　成大與科博館挖出台灣史上最完整鯨魚化石

▲成大地科系兼任助理教授楊子睿，率成大學生團隊與國立自然科學博物館學者、海外學者等人，發掘距今超過8萬5千年、全長超過15公尺、完整度高達70％以上的鯨魚化石標本。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大地科系兼任助理教授楊子睿，率成大學生團隊與國立自然科學博物館學者、海外學者等人，發掘距今超過8萬5千年、全長超過15公尺、完整度高達70％以上的鯨魚化石標本。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣史上最完整鯨魚化石現身屏東恆春！國立成功大學地科系兼任助理教授楊子睿，暑假率領16名成大學生與國立自然科學博物館學者、海外學者及國內各大學、高中的學生合作，發掘距今超過8萬5千年、全長超過15公尺、完整度高達70％以上的鯨魚化石標本，將有助於了解鯨魚如何適應冰河期至今的環境改變。

▲成大地科系兼任助理教授楊子睿，率成大學生團隊與國立自然科學博物館學者、海外學者等人，發掘距今超過8萬5千年、全長超過15公尺、完整度高達70％以上的鯨魚化石標本。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲挖掘團隊在屏東恆春頭溝發現鯨魚椎體化石。

楊子睿老師指出，這次的化石發掘成果為台灣繼上世紀70年代於台南左鎮發現犀牛化石以來，第二次發現的大型哺乳動物化石。此鯨魚骨骸全長超過15公尺，肩胛骨、上下顎骨、連續出現的尾椎皆保存極為良好；頭骨雖僅保存後側，但仍算完整。藉由肩胛骨的形態，初步推測這具鯨魚化石可能是距今８萬５千年以上的「晚更新世」的「藍鯨」或是「大翅鯨」，這兩種大型哺乳類也都曾在台灣沿海擱淺過。

▲成大地科系兼任助理教授楊子睿，率成大學生團隊與國立自然科學博物館學者、海外學者等人，發掘距今超過8萬5千年、全長超過15公尺、完整度高達70％以上的鯨魚化石標本。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次挖掘團隊成員包含成大地科系兼任助理教授暨國立自然科學博物館地質學組助理研究員楊子睿、國立自然科學博物館生物學組姚秋如博士、德國巴伐利亞動物學蒐藏中心安妮卡．范海特倫（音譯，Anneke van Heteren）博士及國內大學與高中的學生。其中成大學生人數佔團隊60％，包含地科系李岱安、李庭安、邱品諺、林佩蓁、高伯恆、陳宗岱、陳韻如、張靖威、黃裕心、黃傑佑、戴育聰、鍾承穎、生科系范綺珍、歷史系梁子儀、考古所周文博以及電機所莊景壬等學生。

▲成大地科系兼任助理教授楊子睿，率成大學生團隊與國立自然科學博物館學者、海外學者等人，發掘距今超過8萬5千年、全長超過15公尺、完整度高達70％以上的鯨魚化石標本。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大考古所周文博為此次鯨魚化石的挖掘團隊成員之一，他分享位於屏東恆春的頭溝地區蘊藏多種貝殼、鯊魚、螃蟹以及鯨魚骨骸化石，今年年初他與當地蒐藏家張玉穆先生前往尋寶，回來後隨即聯絡楊子睿老師一同勘查。沒想到團隊5月初在河谷深處意外發現鑲嵌在地層4根突出地表的肋骨，經初步挖掘，更發現地底有大量骨骼。

▲成大地科系兼任助理教授楊子睿，率成大學生團隊與國立自然科學博物館學者、海外學者等人，發掘距今超過8萬5千年、全長超過15公尺、完整度高達70％以上的鯨魚化石標本。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在挖掘過程中，最重的鯨魚下顎骨重達334公斤、長223公分，成員為此不僅訂做可供8人共抬的木製擔架，全程由12人輪流合力搬運。成大地科系林佩蓁說當時成員當天處理顎骨、上午11時抬上支架、克服崎嶇地形一步步移動搬運，直到傍晚6時才跨越上坡抬至出口，當下非常感動；而在成大鯨豚中心擔任救援志工的電機所莊景壬也分享自己過去看過的鯨豚下巴最大不超過1公尺，能找到如此巨大的化石顎骨，機會非常稀少。

▲成大地科系兼任助理教授楊子睿，率成大學生團隊與國立自然科學博物館學者、海外學者等人，發掘距今超過8萬5千年、全長超過15公尺、完整度高達70％以上的鯨魚化石標本。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鯨魚化石的下顎骨長達223公分，重達334公斤。

成大生科系范綺珍、地科系李岱安以及地科所陳韻如則分享透過大型化石開採經驗應用自身所學，也發現生命科學與地球科學學系之間的互補以及不同學校的內容差異，親自實作收穫更多。楊子睿老師說，化石出土後為了鞏固結構，需要打上石膏，初期以軍事背包來回人工搬運，負重超過100公斤；面對植被茂密、地形破碎，學生們也曾想過開闢新路，利用纜繩搬運，嘗試無數方法，過程中儘管面對環境潮濕悶熱與蚊蟲侵襲，學生還是願意利用暑假時間參與，甚至有學生認為機會難得，若有下次也還要參與，楊子睿表示深感佩服。

▲成大地科系兼任助理教授楊子睿，率成大學生團隊與國立自然科學博物館學者、海外學者等人，發掘距今超過8萬5千年、全長超過15公尺、完整度高達70％以上的鯨魚化石標本。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鯨魚肩胛骨化石打上石膏後準備運出河溝。

針對化石後續處理，楊子睿表示鯨魚骨骼化石目前已安全運回國立自然科學博物館，而科博館地質學組也將進行清修及研究，未來期待在學術期刊上發表研究成果，向更多人分享自然界遺留的線索。

▲成大地科系兼任助理教授楊子睿，率成大學生團隊與國立自然科學博物館學者、海外學者等人，發掘距今超過8萬5千年、全長超過15公尺、完整度高達70％以上的鯨魚化石標本。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲河谷環境植披茂盛、潮濕且地形崎嶇，人工搬運困難。

成大團隊成員考古所周文博（Youtuber方塊酥）透過影片逐步揭露古生物學家在野外挖掘的實況，詳情請見下方影片連結。https://www.youtube.com/watch?v=NMHuNgCPe6A&t=9s

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